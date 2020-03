Le jour où Johan Cruyff a joué avec le PSG

Belmondo, Dahleb et la photo souvenir

Les légendes urbaines ont la peau dure. Ainsi, les supporters du PSG aiment raconter qu’en juin 1975, Johan Cruyff a failli signer au PSG, avant de se rétracter sous la pression des dirigeants du FC Barcelone. «, assure fermement Daniel Hechter, président du club à l’époque.» Mais alors, comment le meilleur joueur de l’époque a-t-il atterri dans un club tout juste promu en première division ? «, détaille le couturier, grand fan du joueur et de l’Ajax Amsterdam, dont il se serait inspiré pour dessiner le maillot du PSG à son arrivée au club en 1973.» Pour la forme, il en touche deux mots à l’entraîneur parisien, Just Fontaine, qui n’a pas oublié le coup de folie de son patron : «"Je peux avoir Cruyff, ça t’intéresse ?","Évidemment." » Et le Barça dans tout ça? «» , résume Daniel Hechter. Et voilà le beau Johan Cruyff qui débarque à Saint-Germain-en-Laye quelques jours avant le tournoi. En pleine partie de cartes. «, sourit Dominique Lokoli, défenseur parisien à l’époque.Le Paris Saint-Germain est alors un club jeune – fondé officiellement cinq ans auparavant – avec une ambition mesurée. «» , rappelle l’immense Mustapha Dahleb. De fait, pour trouver des stars, il faut traîner dans les couloirs du Parc. Après les matchs, Roger Hanin et Jean-Paul Belmondo passent saluer les joueurs pendant que Just Fontaine fume le cigare avec Enrico Macias. Alors, pour remplir les travées d’un Parc des Princes rénové, Daniel Hechter relance le tournoi de Paris, un évènement abandonné par le RC Paris et le Paris FC en 1973. «» , resitue Éric Renaut, milieu de terrain. Et de remplir les caisses, comme le confesse Daniel Hechter : «En plus de Johan Cruyff, le dirigeant convainc Dragan Džajić, star de l’Étoile rouge de Belgrade et capitaine de la Yougoslavie – transféré à Bastia pendant l’été 1975 – de rejoindre les rangs du club de la capitale. Le mardi 17 juin, les deux légendes s’assoient dans le vestiaire entre des joueurs lambda qui ne savent comment réagir : «» , raconte le défenseur Jean-Marc Pilorget. L’attaquant François Brisson assume quant à lui son statut de groupie : «» Pour Éric Renaut, ce sera la formule «» . Un cliché qui trône toujours fièrement chez lui, trente ans plus tard.Pour le premier match face au Sporting Portugal, le Parc est à moitié vide. Johan Cruyff joue devant, en compagnie de Jean-Pierre Dogliani, avec qui il cultive une ressemblance physique aussi étrange qu’étonnante. Sur le terrain, Cruyff surnage et fait vite étalage de toute sa classe. Cinquième minute : le Hollandais déborde côté gauche et centre de l’extérieur du droit pour le Congolais François M’Pelé. Cafouillage dans la surface, Renaut rôde dans le coin, but ! «» , concède le buteur. Sur le banc, Just Fontaine est presque gêné : «"Jouez comme vous voulez, où vous voulez."» Alors Cruyff dirige les autres. «» , se remémore Lokoli. «» , rigole Renaut, placé devant la défense. Victoire 3-1 du PSG, et direction la finale contre le FC Valence devant 40 000 personnes. Pourtant, face aux Espagnols, le jeudi 19 juin, Cruyff déjoue. La réaction du Parc des Princes ne se fait pas attendre : les sifflets sont nourris. «, s’indigne Renaut.» Le PSG s’incline 1-0 sur un but de Juan Bautista Planelles. Grand seigneur, Cruyff s’excuse : «» Après une soirée de clôture à l’hôtel Concorde La Fayette, porte Maillot, le triple vainqueur de la Coupe des clubs champions rentre en Catalogne. Fin de l’histoire. Cruyff n’a donc jamais signé au PSG. Ni même failli. De toute manière, le Parc des Princes n’était visiblement pas prêt pour ça.