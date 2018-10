Le grand quiz de la semaine européenne

Sortez vos stylos, une feuille blanche et rangez vos portables. Il est l'heure de vérifier que vous avez passé votre semaine devant votre téléviseur.

Par Steven Oliveira

Calmez-vous, ce quiz était digne du niveau de la défense de l’Étoile Rouge de Belgrade.Pour vous, la Coupe d’Europe se joue le mardi et le mercredi. Le jeudi, c’estVous avez demandé à votre patron de partir plus tôt du boulot pour ne pas rater les matchs de 19h. En vain.Vous êtes Francis Lalanne. Seuls les clubs français vous intéressent.Comment regarder du football alors que France 4 a diffusé la trilogie du? Heureusement que l’UEFA a eu la sympathie de mettre Paris à 19 heures.Les gros matchs européens ? Très peu pour vous. Vous préférez regarder un bon vieux Béziers- Lens en match en retard de Ligue 2. Le football vrai.Ça commence à être solide, mais ce n’est que le début. Liverpool aussi pensait avoir fait le plus dur la saison dernière en passant l’obstacle Manchester City en quart de finale de C1.Vous êtes supporter de l’AS Monaco et vous avez décidé d’oublier ce match à Dortmund . Et même tout ce début de saison. Attention, la période du déni est bientôt terminée.Comme N'Golo Kanté, vous aimez vous faire tout petit et n’aimez pas vous mettre en avant, d’où votre score dans la moyenne. Sauf que lui est champion du monde.Le conseil de classe décide de vous donner les encouragements car il a souligné vos efforts pour accrocher la moyenne. En gros, vous n’êtes pas très fort(e), mais vous êtes sympathique.À cause de votre streaming défaillant, vous n’avez vu que 10% des matchs. Et pas les plus belles parties.Vous êtes supporter du FC Nantes . Alors la Coupe d’Europe, franchement, ça fait bien longtemps que vous ne la regardez plus.Vous êtes un grand maboul. Du genre à jouer à Tetris les yeux fermés.Vous avez fait l’impasse sur la Championship, et vous n’auriez clairement pas dû car ce championnat continue malgré la Coupe d'Europe.Même Google n’est pas assez rapide pour choper le 100% à ce quiz.Finalement, ce chômage n’est pas une si mauvaise idée que cela.C’est pour des gens comme vous que nous continuons à mettre un score de match dans chaque quiz.Il va falloir penser à partir de là en revanche à un moment donné. Cela devient gênant.