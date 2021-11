Le FC Séville remporte le derby

10

Betis Séville (4-2-3-1) : Bravo - A.Moreno, Gonzalez, Pezzella, Bellerín - G.Rodríguez, Guardado (Juanmi, 63e) - Rodri (Tello, 63e), Canales, Fekir - Willan José (W.Carvalho, 46e). Entraîneur: Manuel Pellegrini.



FC Séville (4-3-3) : Bono - Acuña, D.Carlos, Koundé, Montiel - Fernando, Rakitić, Jordan (O.Torres, 76e) - Ocampos, Lamela (P.Gómez, 76e), Mir. Entraîneur: Julen Lopetegui.

Et à la fin, c'est le FC Séville qui gagne.Dans un Benito-Villamarin incandescent, les deux ennemis sévillans se sont offert une belle partie de poker. Et à ce petit jeu, c'est le FC Séville le plus fort comme les homes de Julen Lopetegui l'ont rappelé avec leur victoire face au Betis (0-2).Très frileuses en première période, les équipes parviennent tout de même à se distinguer de chaque côté, puisque Nabil Fekir (8, 28) et Héctor Bellerín (23, 36) ont tout les deux donné des sueurs froides à la défense des. Mais le collectif de Julen Lopetegui n'a pas été en reste, loin de là : Ivan Rakitić a manqué de la tête une offrande de Lucas Ocampos (34), et Rafa Mir a été surpris par une déviation de dernière minute de Claudio Bravo (38). Dans tout ce bazar, Guido Rodríguez n'est pas arrivé à rejoindre le vestiaire bético sans deux cartons jaunes, synonymes d'exclusion (10, 45).Au retour des vestiaires, le FC Séville a logiquement pris les devants pendant que le Betis s'est recroquevillé en défense. Marcos Acuña a bien sollicité Bravo (52) et Lucas Ocampos a manqué le cadre au point de penalty (54). Mais à force de rester dans son propre camp, le Betis a fini par craquer : Ocampos a décalé Acuña pour l'ouverture du score d'une puissante frappe du gauche sous la barre, puis Gonzalo Montiel s'est aussi distingué d'un centre tendu pour contraindre Héctor Bellerín à pousser le ballon dans ses propres filets. Fin de l'histoire.Voilà comment le FC Séville revient à hauteur du Real Madrid, à seulement un point du leader, la Real Sociedad.