Le deuxième tour préliminaire de C1 et Ligue Europa Conférence est connu

Así ha quedado la Ruta Campeones de la Ronda 2 de #UCL Los que ganen estas eliminatorias ya tendrán una fase de grupos aseguradaDinamo Zagreb-Omonia y Slovan-Young Boys, los posibles enfrentamientos duros pic.twitter.com/fvT53VI9qd — Camino al fútbol europeo (@CaminoUEFA) June 16, 2021

Resultados de la R2 Ruta Liga:(1/2) pic.twitter.com/LbQ92USs8V — Camino al fútbol europeo (@CaminoUEFA) June 16, 2021

Dégainez vos meilleurs pare-feu contre les pop-ups. Après le tirage du premier tour qui s'est tenu ce mardi , place à celui du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Ligue Europa Conférence, puisque l'UEFA aime prendre toujours plus d'avance pour mieux se poser devant les rencontres de l'Euro. Dans la reine des Coupes d'Europe, on retiendra le probable duel entre le Dinamo Zagreb et l'Omonia Nicosie, les oppositions entre le Celtic et Midtjylland, mais aussi le PSV et Galatasaray pour la voie des non-champions et un potentiel Malmö-HJK à la fois frisquet et enflammé. L'Olympiakós et sa colonie francophone affronteront le vainqueur de l'opposition caucasienne entre le Dinamo Tbilisi et le Neftchi Bakou, tandis que l'Étoile rouge de Belgrade visitera dans tous les cas les confins de la zone UEFA, que ses adversaires soient les Israéliens du Maccabi Haïfa ou les Kazakhs du Kairat Almaty.Pour ce qui est de la toute nouvelle C4, les amateurs d'exotisme pourront dire bonjour à une foultitude d'affrontements. À ce titre, gageons que le potentiel Gzira (Malte) - Rijeka (Croatie) fera la part belle au soleil et au beau jeu, de la Méditerranée à l'Adriatique. L'AEK Athènes pourrait défier le Velež Mostar, club préféré de Vahid Halilhodžić, Feyenoord ira à coup sûr dans les Balkans, Copenhague jouera contre le Torpedo Zhodino (Biélorussie) et le Tre Penne de Maicon devra multiplier les exploits, face au Dinamo Batumi (Géorgie), puis éventuellement contre le BATE Borisov.Explosion de saveurs !