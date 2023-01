Le craquage de Lukas Podolski lors de son propre tournoi caritatif

Ovo još nisam video.Lukas Podolski ISKLJUČEN na HUMANITARNOM turniru koji je organizovao - ON. Sudija umalo izvukao deblji kraj...Uvek ću ga pamtiti po tome što je bio čudo u reprezentaciji Nemačke, dok u klubovima nije uvek tako blistao. I dalje pika fucu za Gornik Zabrze. pic.twitter.com/i7AyvLW8km — Ivan Cvetković (@avant_garde11) January 8, 2023

VP

Un retour fracassant dans l’actualité.Disparu des radars depuis l’annonce de sa retraite internationale et son départ pour le Japon en 2017, Lukas Podolski fait à nouveau parler de lui . L'Allemand était présent à la Schauinsland Reisen Cup avec son équipe du Górnik Zabrze. Impliqué dans l’organisation de ce tournoi caritatif de foot en salle (dont il est le parrain), l’ancien du Bayern Munich a perdu son sang-froid : dans un match tendu entre son équipe et les Allemands de Rot-Weiss Essen (D3), l’ancien du Bayern Munich et d'Arsenal a reçu un carton rouge après avoir provoqué un penalty. Une action suivie d'une explication musclée avec l'arbitre.Obligé de quitter ses partenaires, le joueur de 37 ans a ponctué sa prestation par son meilleur geste du match en jetant toute l’eau de sa bouteille en direction des arbitres. Son expulsion a d’ailleurs été fatale à son équipe, éliminée en encaissant le but décisif quelques minutes après la sortie de son leader. À noter que durant ce même tournoi, comme le rapporte Bild , Podolski avait eu une altercation avec le Kosovar Valon Zumberi, lors du match précédent face à Hambourg, entraînant des échauffourées... Avant de se calmer et de devoir aller faire des câlins à tous les joueurs du HSV, dans leur vestiaire, quelques minutes plus tard.Bref, un sacré dimanche.