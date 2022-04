Le Celtic arrache le Old Firm à Ibrox

Rangers (4-2-3-1) : Allan McGregor - Bassey, Balogun, Goldson, Tavernier - Jack (Arfield, 66e), Lundstram - Kent, Ramsey (Sakala, 66e), Aribo - Roofe. Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.

Celtic (4-3-3) : Hart - Juranović, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor (Ralston, 71e) - Rogic (O'Riley, 62e puis Turnbull, 76e), Callum McGregor, Hatate (Bitton, 62e) - Jota (Abada, 76e), Giakoumakis, Maeda. Entraîneur : Ange Postecoglou.

À Ibrox ce dimanche après-midi, le 428Old Firm de l'histoire (le troisième cette saison), a souri au Celtic, vainqueur des Rangers (1-2).Et il ne fallait pas arriver en retard. À la possession d'entrée, les hommes de Giovanni van Bronckhorst n'ont effectivement pas tardé à ouvrir la marque. Trouvé dans la profondeur par Joe Aribo, Ryan Kent est parvenu à servir Aaron Ramsey, seul au point de penalty, pour placer son ballon au fond. Comme souvent, les hôtes vont pourtant manquer de concentration et craquer sur la remise en jeu. À la réception d'un beau slalom de Callum McGregor et d'une frappe repoussée de Reo Hatate, Tom Rogic, oublié au rebond, n'a ainsi eu qu'à pousser le cuir. Un Rogic en vue, manquant de précision au moment d'ajuster sa frappe devant Allan McGregor, largement au-dessus (35). Sereins, lesont dès lors fini par prendre l'avantage avec Cameron Carter-Vickers, à la retombée des mauvais renvois de Leon Balogun et John LundstramDominateurs au retour des vestiaires, les Rangers n'auront malgré tout pas réussi à se procurer d'occasions franches. Entré en jeu, Fashion Sakala a sollicité Joe Hart d'un tir croisé (76), seule réelle situation construite au milieu d'innombrables centres. En contre, les Vert et Blanc se sont quant à eux montrés par à-coups, à l'image de Nir Bitton ne cadrant pas son face à face (78). Retranchés à onze devant sa surface, le contingenta su résister aux ultimes assauts adverses, trop irréguliers.À six journées de la fin, le Celtic (79 points) conforte donc sa place de leader en creusant six unités d'écart sur son dauphin et adversaire du jour.