Le carnet tactique de PSG-Manchester City

Après 45 minutes passées à discuter entre les lignes grâce, entre autres, aux idées de Verratti et aux envolées de Di Maria, le PSG s'est fait retourner par Manchester City (1-2) et a laissé les hommes de Pep Guardiola le cuire à l'étouffée au cours d'une seconde période maîtrisée dans tous les registres par les visiteurs du Parc. Voilà comment.

1

Zone à risque et part de l'Ange

City a eu de multiples séquences de la sorte en première période mais a souffert d'un gros déchet : ici, Gündogan va complétement manquer son ouverture pour Mahrez alors que Bernardo Silva a pourtant réussi à attirer Bakker.





Là, c'est Rodri qui va envoyer son ouverture directement vers Navas.





Et ici, Kyle Walker va marquer une pause et servir Mahrez dans le mauvais timing, envoyant directement le ballon en touche.





Finalement, la seule occasion mancunienne de la première demi-heure est arrivée au bout d'une séquence classique : l'ouverture entre le central et le latéral, dans une zone absolument mortelle. Sur cette occasion, Navas a été vigilant face à Bernardo Silva.

Dès la première sortie de balle parisienne, il a été possible d'identifier les soucis mancuniens, organisés en 4-3-3 sans ballon.





Car, alors que Mahrez sort presser sur Kimpembe, Bernardo Silva va se retrouver dans un casse-tête...





Preuve : le Portugais se déporte pour couvrir une potentielle passe d'Idrissa Gueye vers Bakker, alors que personne ne contrôle... Gueye. Résultat, également aidé par le décrochage de Verratti, le cœur du jeu est vidé...





… Gueye peut alors tranquillement percer le milieu de City et trouver Mbappé, qui va ensuite pouvoir jouer avec Verratti.





Le PSG s'est ainsi d'abord régalé dans les sorties de balle, à l'image de cette passe de Paredes, souvent placé entre Marquinhos et Kimpembe pour relancer, pour Verratti.





Les cerveaux parisiens ont ensuite pu s'offrir quelques belles séquences et piquer dans les brèches ouvertes, notamment une souvent utilisée...





… l'utilisation de Florenzi dans le dos de Cancelo, facilement aspiré par le positionnement de Di Maria.





Au fil de la première période, on a aussi vu Neymar décrocher sur certaines séquences pour faire avancer le ballon comme ici...





… et d'autres passes casser le bloc de City.

Début de la situation, avec un Marquinhos qui part de nouveau de loin...





Paredes joue un rôle essentiel en faisant écran sur Ruben Dias...





Marquinhos, lui, va facilement échapper à Gündogan, puis venir sauter sous le nez d'un Ruben Dias contrôlé par Paredes : clinique.

L'une des clés de la réussite de la première période du PSG : le positionnement intérieur de Verratti et Di Maria, qui ont parfaitement coupé l'accès aux demi-espaces là où Gueye a ressorti son costume de monsieur propre (5 ballons récupérés).

Le réveil de la bête et les ajustements

En seconde période, Foden, à gauche de De Bruyne, a davantage cherché à embrouiller les Parisiens entre les mailles.





Map de sa première période....





Map de la seconde.





Sans surprise, c'est lui qui a été trouvé par Mahrez, plein axe, et qui a obtenu la faute sur le coup franc qui amène le deuxième but inscrit par l'international algérien.





Et l'astuce évoquée : en seconde période, Guardiola a demandé à son City de s'organiser en 4-4-2 en phase défensive et à la paire Bernardo Silva-De Bruyne de se relayer pour contrôler Paredes et ainsi ne jamais laisser l'Argentin lancer le jeu. On le voit ici avec Bernardo Silva...





… et ici avec De Bruyne.

Preuve du changement de ton : Cancelo vient ici empêcher Di Maria de démarrer alors que Dias surveille Neymar de près.



Séquence preuve de l'amélioration du pressing à la perte de City en seconde période.





Et de son jeu entre les lignes qui a grimpé de trois niveaux en passant à un 3-2-5 plus varié.

Par Maxime Brigand

Wembley, le 20 mai 1992. Alors que le FC Barcelone s'apprête à vivre la troisième finale de C1 de son histoire, Johan Cruyff se présente face à ses joueurs. Ces derniers se baladent depuis plusieurs jours avec un visage tendu et ne parlent entre eux que d'une chose : leur défaite six ans plus tôt, au même stade de la compétition, face au Steaua Bucarest. Pour tuer le temps et se vider l'esprit, Andoni Zubizarreta s'amuse alors à compter avec certains de ses partenaires le nombre de marches à gravir avant de soulever la coupe. Le soir de la rencontre, finalement remportée face à la Sampdoria, Cruyff, lui, ne demande qu'une chose à son groupe : «» De sortir et de s'amuser autant que possible. «, s'amusait à rembobiner Pep Guardiola mardi, à la veille de s'installer à la table de sa demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG et d'y dénouer sa serviette.» Le bonheur, c'est justement dans quoi baigne Guardiola, lui qui a su retaper au fil des derniers mois un Manchester City désormais animé à grande majorité par des milieux de terrain capables de jouer tous les rythmes et de déstructurer tous les blocs qu'ils croisent. Mercredi soir, à Paris, ce bonheur passait par une victoire et pour l'obtenir, l'entraîneur catalan n'avait demandé qu'une chose à ses soldats : «Tout simplement car avoir le ballon, c'est s'assurer que l'adversaire n'en profite que par petites séquences, et face à un PSG capable de cogner à la moindre brèche, cela pouvait être vital. Mais, pour Pep Guardiola, avoir le ballon au Parc, c'était aussi se donner la possibilité de maîtriser le temps et de se couvrir des bourrasques. Face à Dortmund, l'Espagnol avait déjà, dans cette logique, décidé d'aligner un onze composé des «» . Sans surprise, c'est aussi avec eux que Guardiola s'est présenté à Paris tout ayant conscience que son Manchester City concèderait des occasions face à des Parisiens qui se sont présentés avec leur onze fort, notamment renforcé par le retour de Marco Verratti, absent des deux manches du tour précédent. Problème pour le leader de Premier League : mercredi soir, Guardiola a d'abord vu son équipe traverser 45 premières minutes «» , sans jus et lors desquelles l'entrejeua peiné à empêcher Leandro Paredes, Neymar, Angel Di Maria et Marco Verratti de discuter. Ce qui nous ramène au double problème posé plus haut, la structure et la nécessité de bien utiliser le ballon. Mais aussi à la face A de ce PSG-Manchester City : la première période.Une première période que le PSG a dominé dans les chiffres (1 but, 9 tirs à 4) et dans les faits grâce à sa faculté à sortir le ballon en enjambant plutôt facilement les barrières et à profiter de plusieurs mauvais choix d'un Manchester City qui a clairement affiché son plan lors du premier acte : construire à gauche (46,5% des attaques sont arrivées de ce côté lors des 45 premières minutes, et Cancelo, Gündogan et De Bruyne ont été parmi les Mancuniens les plus touchés) pour ensuite pouvoir atteindre à l'opposé Mahrez, scotché sur le côté faible parisien (celui de Bakker, titularisé suite à l'absence de Diallo). Souci : City a mis une mi-temps entière à entrer dans son match et s'est longtemps refusé à attaquer la profondeur tout en ne profitant pas des quelques espaces créés par les projections axiales de Bernardo Silva.Plus grave pour Guardiola, qui a vu sa troupe légèrement gagner la bataille de la possession lors du premier acte (54%), c'est le positionnement défensif de Manchester City qui a fait tiquer et a aidé le PSG, porté par un Verratti impeccable techniquement (100% de passes réussies, dont une très large majorité dans le camp anglais lors de la domination parisienne) et par un Di Maria de gala à tous les niveaux (4 tirs, 1 passe décisive, 1 passe-clé, 2 interceptions, 3 ballons récupérés, 5 dribbles réussis, record du match), à confectionner 45 premières minutes de très bon niveau.Malgré de nombreuses séquences pimentées et le fait que Manchester City a tiré la langue sur plusieurs moments, le PSG ne s'est finalement créé que peu de grosses occasions lorsqu'il a eu le match en mains (soit seulement en première période, les Parisiens n'ayant pas réussi à tirer une seule fois au but ensuite). Que retenir ? La première occasion en contre pour Neymar (2) après une bonne récupération haute de Di Maria dans les pieds de Rodri, le formidable une-deux dans la surface entre Neymar et Verratti (13) suivi d'une bonne tentative du meneur de jeu brésilien et une maigre cartouche pour Bakker (34) après une belle ouverture de Verratti mal négociée par Mbappé. Les Parisiens ont surtout été dangereux sur phases arrêtées : le but de Marquinhos, qui a de nouveau fait parler sa science du placement et a puni pour la énième fois une défense en zone, est arrivé sur corner et Paredes a aussi vu une tentative passée tout près du but d'Ederson.Au-delà du score, satisfaction à la pause pour Pochettino : son PSG, tenu par un duo Di Maria-Verratti qui a été précieux dans son repli intérieur en phase défensive, a d'abord réussi à éteindre un Manchester City qui n'a été dangereux que sur une tentative de Foden consécutive à une sortie de balle avortée par la récupération de Walker, qui a réussi à contrôler sans trop sourciller Mbappé tout au long de la soirée à l'image de ce qu'il avait fait avec Aubameyang il y a quelques mois.Mais que s'est-il passé pour que tout bascule ? Pep Guardiola : «» Et tout a changé, brusquemment, entre les courses enfin présentes et des appels soudainement déclenchés dans les demi-espaces (c'est l'un d'eux, effectué par Kyle Walker, qui conduit au but inscrit par De Bruyne). Notamment grâce à deux ajustements : le changement de masque de Phil Foden , qui, lassé de rester le dos à la ligne de touche, a commencé à se balader entre les lignes, et la mise sur pied d'une astuce pour ne plus subir les sorties de balle parisiennes (une astuce assez similaire à celle sortie par Guardiola au retour à Dortmund)..Grâce à ses réglages, on a retrouvé le City qui chante entre les lignes, qui pose ses circuits favoris sur la table (appel d'un élément entre le latéral et le central, ce qui peut offrir soit un corner soit un centre en retrait ; diagonales vers les zones indéfendables), qui attaque à cinq éléments, qui respecte le jeu de position, qui se laisse guider par un Gündogan retrouvé en seconde période, qui pique par Mahrez (l'Algérien a aussi été le joueur qui a récupéré le plus de ballons mercredi soir, 7) et qui laisse Ruben Dias faire son chantier pour éteindre tout doucement Neymar alors que Kylian Mbappé, souvent cherché en vain en profondeur, ne s'est jamais vraiment réveillé dans la nuit, même si on a vu l'attaquant français être tout près d'offrir un but à Verratti en début de seconde période. City a repris le contrôle de l'espace et a repris plaisir à chasser dans toutes les zones tout en s'amusant à contenir un PSG coupé en deux dans son camp, qui s'est entêté à sortir au sol et qui, de plus, n'a pas été tenu par un Navas impérial dans son jeu au pied.Lors de la deuxième période, City est alors redevenu ce monstre qui ne lâche que des miettes (on parle de l'équipe d'Europe qui concède le moins de tirs par match en C1 cette saison et qui n'en a concédé mercredi... aucun après la pause) et qui se plaît à passer son adversaire à l'essoreuse grâce à de longues séquences de possession (City a eu le ballon 66% du temps lors des 45 dernières minutes) tout en le matraquant à l'intérieur, zone que Guardiola adore et à propos de laquelle il a un jour dit : «pick and roll» Alors, le leader de Premier League s'est mis à enchaîner les passes courtes, qui sont aussi les plus efficaces car les moins manquables et les plus rattrapables, et à défendre avec ballon. Inlassablement, jusqu'à rendre fou Idrissa Gueye, expulsé dans le dernier quart d'heure pour un tacle assassin sur Gündogan.En seconde période, Marco Verratti n'a alors réussi que deux passes dans le camp de City là où il en avait réussi 19 en première. Neymar, lui, en a réussi sept, le record pour un joueur parisien lors d'une deuxième partie de soirée interminable pour les supporters parisiens et au bout de laquelle Phil Foden aurait pu planter un troisième poignard. «, a soufflé Marquinhos avant de filer.» Ça et quelques autres. Ce matin, le PSG peut regretter de ne pas avoir su capitaliser sur sa première période alors qu'il avait la place de le faire. Il lui reste 90 minutes pour tout changer après 90 premières qui auront montré l'importance de réussir à ne pas descendre trop bas dans ses temps faibles, de jouer avec le tempo et la nécessité de savoir pourquoi et comment conserver intelligemment un ballon. Sûr de son groupe et de ses armes, Pep Guardiola a réussi à couper le courant en une mi-temps. En honorant le souvenir de Cruyff et en regardant ses hommes s'amuser comme des enfants en seconde période, mais aussi en maintenant son identité plutôt qu'en tentant un coup sorti de son chapeau. Et c'est ainsi que la première manche est tombée au creux de ses mains.