Le Cameroun enfonce le Mozambique

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quelques jours après leur victoire écrasante à domicile , les Camerounais se déplaçaient au Mozambique sur la pelouse du Stade national de Maputo, ce lundi après-midi. Les deux équipes font jeu égal durant cette première période, mais les Lions Indomptables sont trop rugueux et concèdent logiquement un penalty. C'est raté pour les Os Mambas, Reginaldo envoyant sa tentative sur le poteau. À l'inverse les Camerounais, qui procèdent en contre, sont chirurgicaux et le capitaine Vincent Aboubakar, déjà double buteur à l’aller, plante encore une fois à la suite d'un bel enchaînement contrôle de la poitrine et frappe à bout portantEn deuxième mi-temps ? Comme un sentiment de déjà-vu. Le Mozambique a quelques occasions, mais pêche à la finition. Et puis le Cameroun inscrit un deuxième but en contre-attaque. C'est Serge Tabekou, tout juste entré en jeu, qui marque son premier butpour le pays hôte de la CAN 2022. Un Cameroun ultra réaliste prend donc logiquement le dessus sur le Mozambique qui aura vendangé tout ce qui passait.La qualification s'éloigne un peu plus pour les Mozambicains qui n'ont plus participé à la CAN depuis 2010.