Le Betis éméché par Eibar

Betis (3-5-2) : López - Mandi, Bartra, Sidnei (Feddal, 17e) - Guerrero (Barragán, 87e), W. Carvalho, Lo Celso, Canales, Tello - Joaquín (Morón, 83e), Sanabria. Entraîneur : Quique Setién.



Eibar (4-4-2) : Riesgo - Peña, Arbilla, Ramis, José Ángel - Orellana (De Blasis, 89e), Jordan, Escalante (P. Diop, 49e), Cucurella - Enrich, Kike. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Qui pense vraiment que la Liga se résume à 3-4 équipes ?L'affiche de 13 heures entre le Betis et Eibar a offert un bon match de football entre deux équipes réputées plaisantes à regarder. Que demander de plus ? Peut-être une magnifique action collective pour l'ouverture du score des locaux. La lumière est venue d'une ouverture somptueuse de Lo Celso à la 22minute pour Tello, dont la remise parfaite a permis à Sanabria de marquer dans le but vide (1-0). Un coup de génie collectif bienvenu, tant less'étaient montrés les plus entreprenants. Mais pas une raison non plus pour baisser la tête, à l'image d'Orellana, très actif, mais manquant de réalisme devant le but pour remettre Eibar dans le droit chemin.Le Chilien devait bien être celui qui allait permettre aux visiteurs d'égaliser. Il a fallu attendre de le voir transformer un penalty – décidé après utilisation de la vidéo – avec un peu de réussite, le cuir se glissant juste en dessous des bras de López, parti du bon côté (1-1, 73). Une égalisation d'une logique implacable, Eibar ayant largement bousculé un Betis parfois dépassé par les offensives adverses (15 tirs à 4 pour Eibar en fin de compte). Les hommes de José Luis Mendilibar auraient même pu gratter les trois points dans la foulée, mais lesont été sauvés par la parade de López sur une frappe lourde signée Jordan . Pas de vainqueur et quelques regrets pour Eibar , qui n'a plus gagné depuis sa démonstration face au Real Madrid le 24 novembre Et le Stade rennais peut nourrir quelques espoirs : oui, le Betis est prenable. À condition d'y mettre les ingrédients.