Le Bayern sans pitié avec le Hertha

Hertha Berlin 0-4 Bayern Munich

Hertha Berlin (4-1-4-1) : Jarstein - Klünter, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt - Ascacibar - Lukebakio (Kopke, 82e), Darida (Wolf, 68e), Grujić, Dilrosun (Mittelstadt, 82e) - Selke. Entraîneur : Jürgen Klinsmann.



Bayern Munich (4-3-3) : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies (Dajaku, 80e) - Müller (Gnabry 87e), Thiago, Goretzka - Perišić, Lewandowski, Coutinho (Cuisance, 83e). Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

La machine est lancée.Troisième de Bundesliga au début de l’année 2020, le Bayern Munich n’a eu besoin que d’une journée pour gratter une place après le faux pas du Borussia Mönchengladbach à Schalke (2-0). Le tout, grâce à une large victoire face au Hertha Berlin et son antre du Olympiastadion (0-4).Et comme tout moteur diesel allemand qui se respecte, le Bayern a mis du temps avant de se mettre en route. Résultat, la première période a permis aux téléspectateurs, lassés de voir les Bavarois enchaîner les passes sans frapper au but, de continuer leur sieste. Il faut dire que ce n’est pas une frappe manquée de Robert Lewandowski (25) ou une tête toute molle d’Ivan Perišić (41) qui allait les réveiller.Heureusement pour tout le monde - exceptés les amoureux et les joueurs du Hertha -, le moteur du Bayern a fini par chauffé. Et cela se traduit souvent par une avalanche de buts. Et comme au bon vieux temps, c’est Thomas Müller qui ouvre le score en reprenant du gauche une remise de la tête d’Ivan Perišić (0-1, 60). Passeur, le Croate se fait ensuite attraper le bras dans la surface de réparation et offre ainsi un penalty à Robert Lewandowski qui ne se loupe que très rarement dans cet exercice (0-2, 73). Et comme cela ne lui suffisait pas, Ivan Perišić y est allé aussi de son but en claquant un énorme coup de boule pour aggraver la marque (0-4, 84). D’autant plus qu’entre-temps, Thiago Alcántara avait nettoyé la lucarne du pauvre Rune Jarstein (0-3, 76).Avec ce succès, le Bayern reste à portée de tir du leader du RB Leizpig qui caracole toujours en tête du classement. Pour combien de temps encore ?