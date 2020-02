Le Bayern cartonne Chelsea à Londres

À domicile, Chelsea a sombré en seconde période face au Bayern, qui l'emporte 3-0 grâce à un doublé de Serge Gnabry. L'équipe de Frank Lampard est condamnée à une Mission impossible pour retourner la situation de ce 8e de finale dans trois semaines à Munich.

103

Chelsea avec Giroud

Coman blessé

Chelsea (3-4-2-1) : Caballero - Azpilicueta (Pedro, 73e), Christensen, Rüdiger - Reece James, Jorginho, Kovačić, Marcos Alonso - Barkley (Willian, 61e), Giroud (Abraham, 61e), Mount. Entraîneur : Frank Lampard.



Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, J. Boateng , Alaba, Davies - Kimmich, Thiago Alcántara (Goretzka, 90e), Gnabry (Tolisso, 85e), Müller, Coman (Coutinho, 65e) - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Serge Gnabry ne maîtrise peut-être pas l'accentcaractéristique des ouvriers londoniens, mais il est comme chez lui dans la capitale anglaise. En octobre dernier, l'ailier du Bayern - qui avait commencé sa carrière à Arsenal - claquait un quadruplé lors d' une raclée phénoménale infligée par le Bayern sur la pelouse de Tottenham. De retour à Londres avec le club bavarois pour affronter Chelsea du côté de Stamford Bridge, en 8de finale aller de la Ligue des champions, Gnabry a signé ce mardi soir un doublé qui permet à son équipe d'être en ballottage ultra favorable avant le match retour dans trois semaines à Munich. Et ça fait donc six buts à son actif cette saison en C1, tous marqués dans la capitale anglaise ! Retrouvez-le bientôt au cinéma dans le remake deTrois jours après sa prestation convaincante assortie d’un but face à Tottenham, Olivier Giroud est titulaire à la pointe de l’attaque de Chelsea. Et Tammy Abraham, qui avait pourtant les faveurs du coach durant toute la phase de poules, se retrouve sur le banc aux côtés de Willian (Frank Lampard a préféré Ross Barkley au Brésilien). Pour faire trébucher le mastodonte bavarois qui présente undans son premier trimestre européen (6 victoires, +19 de goal average), ce mardi matin, la presse anglaise voyait un maillon faible en l’inexpérimenté Alphonso Davies (19 ans) à gauche de la défense. Mauvaise pioche ! À la 18, le Canadien met tout le monde d'accord en assurant un retour autoritaire pour Mason Mount. Les supporters de Chelsea auront plus tard l'occasion de le voir débouler dans la surface adverse pour servir du caviar à Robert Lewandowski.Doucement, mais sûrement, le Bayern intensifie sa domination au fil de la première période. Il y a ce une-deux Coman-Müller, qui se termine par une frappe du Français dans le petit filet (11). Puis, le gardien Willy Caballero doit sortir plusieurs fois - et il le fait très bien - au-devant de Lewandowski. Mais il est battu quand Müller place un coup de tête... qui fait trembler la transversale (35). Les, eux, s'en remettent au jeu long vers Olivier Giroud, plusieurs fois précieux en pivot, mais Manuel Neuer est seulement mis à contribution par Marcos Alonso juste avant la pause (43). Il y a 0-0 à la mi-temps.La seconde période va tourner au calvaire pour les locaux. En l'espace de trois minutes, Serge Gnabry signe un doublé. Acte I : il fait trébucher le capitaine Azpilicueta, lance Lewandowski à gauche qui lui remet dans la course au milieu de la surface, il frappe sans contrôle, ficelles (51). Acte II : Neuer dégage loin sur la tête de Lewandowski et le Polonais combine encore une fois à merveille avec l'Allemand qui termine cette fois par une frappe croisée du gauche. Et le coup du chapeau n'était pas loin quelques minutes plus tard, mais Gnabry a envoyé sa reprise au-dessus. Le troisième but viendra finalement récompenser l'altruiste Lewandowski après un déboulé du Canadien Davies, qui a transpercé la défense en fonçant à la verticale du terrain.Et pour achever la soirée noire des, Clément Turpin expulse Marcos Alonso, coupable d'un coup au visage à l'encontre de Lewandowski (82). Non seulement l'Espagnol sera suspendu au retour, mais ce sera aussi le cas de Jorginho, sous le coup d'une suspension en cas de biscotte au coup d'envoi, et qui a râlé trop fort en début de seconde période. Victoire nette 3-0 du Bayern, mais avec une bavure. Car Kingsley Coman s'est blessé à la cuisse.