Laval : un match de filles interrompu pour laisser la place aux garçons

8

FB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas classe.Scène vraiment peu commune à Laval dimanche dernier. Dans un match féminin de district, la mi-temps vient d'être sifflée entre l'équipe sarthoise de Spay, et les locales de Bourny-Laval, sur le score de 0-0. Il ne reprendra plus. Et pour cause ! L'équipe U19 nationale garçons du Stade lavallois doit en effet affronter l'En Avant de Guingamp sur le même terrain quelques minutes plus tard. Si le match féminin était programmé à 12h30 et celui des jeunes à 14h30, la mairie de Laval - responsable du problème - avait visiblement omis le temps d'échauffement nécessaire aux U19.Et plutôt que de décaler le coup d'envoi de ce match, le délégué de la Ligue, intransigeant, a tout simplement fait le choix d'arrêter la rencontre féminine. Une décision prise en vertu d'un règlement qui stipule que la priorité doit être donnée au niveau le plus élevé. Malgré les plates excuses du Stade lavallois, le coach de Spay l'avait mauvaise, au micro d'Europe 1 : «» Si, en fait.