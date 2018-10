Laporte, pas encore blindé

Titulaire régulier avec Pep Guardiola depuis son arrivée à Manchester City en janvier 2018, Aymeric Laporte n'a pas encore réussi à convaincre tout le monde. Et surtout pas Didier Deschamps, qui refuse pour le moment de lui offrir sa première cape en équipe de France.

Par Florian Cadu

En catapultant le ballon dans les filets de Rui Patrício à la 69minute sur le terrain de Wolverhampton le 25 août 2018, Aymeric Laporte se doutait bien qu'il sauvait là un Manchester City mené d'un but et, une fois n'est pas coutume, en galère. Ce qu'il savait sûrement beaucoup moins en revanche, c'est que cette réalisation était la 1500d'un Français en Premier League, 26 ans après la première signée Éric Cantona en 1992.Anecdotique ? Complètement. Mais le défenseur pouvait alors espérer que cette statistique le mette davantage en avant aux yeux de Didier Deschamps , lequel avait une liste de 23 Bleus à dévoiler quelques jours plus tard. Las, le sélectionneur tricolore a une nouvelle fois décidé de faire sans le(qui a été appelé plusieurs fois depuis 2016 sans jamais connaître sa première cape), redonnant sa confiance aux champions du monde. Un peu plus d'un mois plus tard, DD a encore zappé le Mancunien malgré les absences de Samuel Umtiti et d' Adil Rami , lui préférant Kurt Zouma et Mamadou Sakho Pourtant, Laporte a des atouts à faire valoir. Acheté 65 millions d'euros l'hiver dernier, l'arrière central est titulaire au sein de l'arrière-garde du champion d' Angleterre en titre. Après une période d'adaptation (neuf matchs de championnat entre janvier et juin 2018), le Français est désormais beaucoup plus utilisé. Celui qui a pour l'instant disputé toutes les minutes de PL et de Ligue des champions (seul joueur de champ de Manchester City dans ce cas-là) semble aujourd'hui représenter un indiscutable aux yeux de Pep Guardiola, qui l'a même aligné à gauche en C1 contre Hoffenheim Problème mineur assez logique au vu de son âge : l'ancien de l' Athletic Bilbao n'est pas toujours irréprochable. En LDC justement, le gaucher a certes eu du mal à un poste qui n'est pas le sien sur la pelouse des Allemands, mais il n'a pas non plus rayonné devant l'Olympique lyonnais. À l'intérieur des frontières anglaises, le jeune Aymeric (24 printemps) offre un rendement suffisant, mais commet régulièrement quelques fautes de concentration.Que tout le monde se rassure : l'évolution de Laporte se déroule de très bonne manière. À son arrivée, Guardiola assurait face à la presse que lui et le club «» la recrue, laquelle confirmait qu'elle allait «» et s' «» avec le technicien catalan. «, conseillait par exemple le coach espagnol en février.. » Concept bien intégré, tant le bonhomme s'est mis au niveau physique imposé.Mais alors, pourquoi donc Deschamps continue-t-il de le bouder ? D'abord parce que l'entraîneur international s'impose une certaine idée de la fidélité : outre les champions du monde, Zouma et Sakho ont déjà un passé avec l'EDF. Ensuite parce que le style de jeu du natif d'Agen (comme celui d'un Clément Lenglet pas retenu non plus dans la liste), pour qui la relance courte est une priorité, n'est pas forcément le préféré de la Dèche.Enfin, Willy Sagnol a avancé une autre explication sur RMC. Extra-sportive, cette fois : «Et d'enfoncer le clou au sujet d'un Laporte qu'il a connu chez les Espoirs et qui pourrait pourquoi pas évoluer avec l' Espagne : «» Et si le principal intéressé devait convaincre ailleurs que sur le pré ?