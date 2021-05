La Suède maîtrise tranquillement la Finlande

Suède (4-4-2) : Olsen - Krafth, Danielson, Nilsson, Bengtsson - Claesson (Kulusevski, 78e), S. Larsson (Cajuste, 67e), Svanberg (Svensson, 78e), Forsberg (Sema, 66e) - Berg (J. Larsson, 67e), Quaison (Isak, 84e). Entraîneur : Janne Andersson.



Finlande (3-4-3) : Joronen - Väisänen, Ojala (Väisänen, 62e), Ivanov - Uronen (Hämäläinen, 87e), Sparv (Lam, 46e), Valakari, Alho (Soiri, 69e) - Assehnoun (Kauko, 46e), Riski (Jensen, 62e), Lappalainen. Entraîneur : Markku Kanerva.

Quatre matchs en 2021 et quatre victoires pour la Suède.La sélection scandinave a lancé sa préparation de l'Euro par un succès face au voisin finlandais à la Friends Arena (2-0). Confrontés à un bloc compact, les Suédois ont trouvé la faille sur une passe de Mattias Svanberg pour Robin Quaison, qui a pris son vis-à-vis de vitesse et ajusté Jesse Joronen (22). Buteur contre la France en novembre, l'attaquant de Mayence est en forme puisqu'il a marqué trois fois lors des cinq dernières journées de Bundesliga, et contre des adversaires de premier plan (le Bayern, Dortmund et Wolfsburg).À l'origine de l'ouverture du score, Emil Forsberg a de nouveau fait parler sa science du jeu en lançant Marcus Berg en profondeur, lequel a été fauché par le gardien. Sebastian Larsson ne s'est alors pas fait prier pour inscrire son dixième but en sélection (58). Vainqueurs sans trembler, lesaffronteront l'Arménie samedi prochain avant de démarrer leur Euro contre l'Espagne, le 14 juin. Sans Teemu Pukki, qui se remet d'une blessure à la cheville, la Finlande n'a pas montré grand-chose, même si elle a affiché un bien meilleur visage en deuxième période. Seuls frissons : un tir du gauche d'Onni Valakari, qui est passé juste au-dessus de la barre (26), et un autre de Pyry Soiri, qui a contraint Robin Olsen à la parade (83).Zlatan aurait pu apprécier devant sa télé, mais il avait certainement mieux à faire.