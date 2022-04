La Roma file vers les demies en étrillant Bodø/Glimt

Triplé pour Zaniolo

(3-5-2) : Patricio - Mancini, Smalling, Ibáñez - Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan (Veretout, 85e), Pellegrini (Oliveira, 76e), Zalewski (Maitland-Niles, 86e) - Zaniolo (Afena-Gyan, 59e), Abraham (Pérez, 85e). Entraîneur : José Mourinho.



(4-3-3) : Haikin - Sampsted, Moe (Boniface, 62e), Hoibraaten, Wembangomo - Vetlesen, Hagen, Saltnes - Koomson (Mugisha, 73e), Espejord (Sery Larsen, 62e), Solbakken. Entraîneur : Kjetil Knutsen.

AF

La bagarre entre Bodø/Glimt et la Roma se termine par un K.O.Le quatrième acte entre les deux acteurs du soir nous a livré le fin mot de l'histoire : tragique pour les Norvégiens, salvateur pour la troupe de José Mourinho. En battant Bodø/Glimt pour la première fois (4-0, 5-2 sur l'ensemble des deux matchs), les Romains s'envolent en demi-finales de Ligue Europa Conférence où ils affronteront Leicester.Loin du cercle polaire où les Romains ont été défaits 1-2 , la Louve a su profiter de la chaleur des 70 000 tifosi présents au Stadio Olimpico. Une ambiance des grands soirs qui permet auxde rentrer directement dans le vif du sujet : attentif sur corner, Abraham se fraie un chemin à travers la forêt de jambes norvégiennes pour récupérer un ballon repoussé par Haikin. Et puisque c'est à la mode de parler de punition en ce moment, c'est Zaniolo qui s'en est chargé. Une fois, puis deux : cette fois servi par Zalewski en contre, l'attaquant lobe le portier norvégien et laisse le stade exploserLesont la vengeance dans la peau, et surtout Zaniolo, absent à l'aller, qui semble en avoir fait une affaire personnelle. Le double buteur avait encore faim en sortant des vestiaires, et ne s'est pas fait prier pour régaler les tifosi d'une délicieuse praline dans la lucarne. Un joli triplé, avant de sortir à l'heure de jeu sous l'ovation du public et de laisser ses coéquipiers gérer tranquillement leur fin de match. Complètement passifs, mais surtout dépassés, les Norvégiens ont coulé sur ce match retour. Une fin de compétition brutale alors que les doubles champions de Norvège étaient invaincus depuis 34 matchs toutes compétitions confondues.Comme quoi, la magie de la Coupe (d'Europe) a ses limites.