La nuit magique de l’AJ Auxerre

En battant Sochaux au terme d'un match aux allures de marathon, l’AJ Auxerre s'est offert le droit de rêver. Rêver de monter en Ligue 1, dix ans après l'avoir quittée. Dans les travées du Stade Abbé-Deschamps, la fête était belle : elle est venue rappeler que l’écurie icaunaise n'a rien perdu, ou presque, de sa superbe.

Dix années de Ligue 2, pas une de plus ?

Bien, mais pas encore grand

Par Julien Duez, au Stade Abbé-Deschamps

Dans les coursives, l'avant-match ressemble à une grosse fête de famille. Certains anciens Ultras ont ressorti du placard leur vieille satin usée jusqu'à la corde, d'autres, en latérale, leur maillot Playstation floqué Tainio ou le Airness griffé Jelen, selon l'âge. En tout cas, la consigne de venir en bleu et blanc a bien été respectée. Comme lors de la dernière journée de Ligue 2 face à Amiens, l’Abbé-Deschamps est bourré à craquer. En entrant Route de Vaux, les supporters - plus ou moins opportunistes - peuvent se rappeler la devise de leur club : «» .Et pourtant, celles et ceux qui suivent cette AJA depuis une décennie ont failli se résigner. L'argument «» avait fini par s’étioler et l'équipe d'une petite préfecture de province d'à peine 30 000 habitants était rentrée dans le rang, c'est-à-dire au second plan. Pour la dernière génération de supporters arrivés dans les gradins des tribunes Leclerc, Tennis, Vaux et Guy Roux, suivre l’AJ Auxerre ressemblait ainsi à un parcours du combattant dans lequel les désillusions s'enchaînaient et où le fatalisme s'était érigé en religion d'État.Comme un symbole, c'est quant l’AJA s'apprêtait à fêter ses dix ans dans l'antichambre qu'elle a produit sa saison la plus aboutie en cassant toutes les statistiques négatives accumulées au fil des années et en enchaînant les résultats pour truster sans discontinuer les premières places du classement. Jusqu'à cumuler 74 points et, à ce titre, participer aux playoffs en découvrant l'injustice de ce système absurde censé offrir un supplément de spectacle aux consommateurs de football plutôt que d’assumer vouloir protéger le dix-huitième de Ligue 1 coûte que coûte.Auxerre aurait-il mérité de monter directement ? Sans doute. A-t-il pour autant rechigné à partir au feu pour quelques heures de plus ? Au vu de la prestation sportive et collective face à Sochaux (décevante offensivement, mais constante dans l'engagement), la réponse est non. Face à des Lionceaux désavantagés par un deuxième déplacement en trois jours, les Ajaïstes ont en effet tenté d'assumer vaille que vaille leur maigre statut de favori. Jusqu'à découper la crinière de leurs adversaires à travers la plus cruelle des épreuves, celle des tirs au but. Dans les tribunes, il a fallu se creuser les méninges : à quand remonte la dernière fois que l’AJA avait disputé une telle séance ? Oui, c'était en 2019 en Coupe de la Ligue face à Béziers (aujourd'hui en N2) pour une défaite 6-5.Ce soir-là, Alexandre Coeff et Quentin Bernard avaient manqué leur tentative. Depuis, les deux compères ont confirmé leur statut de cadres absolus dans le système de Jean-Marc Furlan. Et s'ils n'ont pas tenté leur chance face aux Doubistes, ils étaient bien de la fête spontanée partagée entre leurs coéquipiers et le kop à qui il aura fallu une bonne demi-heure pour quitter la pelouse. Un terrain sur lequel les fans ont exprimé leur joie de retrouver le goût des belles choses, et le droit de rêver. «» , résumait un Quentin Bernard en slip au micro des ultras, en guise de remerciements et avant de promettre partir boire deux-trois bières. Et si, malgré le poids des années, la place de l’AJ Auxerre était-elle finalement bel et bien dans l'élite du football français ?