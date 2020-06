La Lazio prend le Toro par les cornes

Torino (3-5-2): Sirigu - Lyanco, Nkoulou, Bremer (Djidji, 79e) - De Silvestri (Ansaldi, 59e), Lukic (Millico, 79e), Rincon, Meité, Ola Aina (Edera, 69e) - Belotti, Verdi (Berenguer, 59e). Entraîneur : Moreno Longo.



Lazio (3-5-2): Strakosha - Patric (Anderson, 90e), Acerbi, Radu - Lazzari (Bastos, 90e), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony (Lukaku, 59e) - Immobile, Caicedo (Correa, 59e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

La Lazio ne lâche pas l'affaire.Après son difficile succès sur la Fiorentina (2-1) il y a trois jours, l'actuel dauphin de la Juve a remis ça sur la pelouse du Torino ce lundi soir pour le compte de la 29journée de la Serie A.Tout commence pourtant mal pour la Lazio quand, sur une reprise à bout portant de Nicolas N'Koulou, Ciro Immobile contre la tentative de la main et concède un penalty. Andrea Belotti se charge alors de battre Thomas Strakosha et met le Torino sur la bonne voie (5). Immobile n'est décidément pas en réussite au cours de ce premier acte et expédie à deux reprises ses banderilles dans le ciel de Turin pourtant en bonne position (22,37). Pas vernis, lesvont continuer de l'être quand, juste avant la pause, Francesco Acerbi égalise de la tête mais est signalé hors-jeu à juste titre (45+1).Visiblement secouée à la pause, l'équipe de Simone Inzaghi se remet rapidement la tête à l'endroit. Luis Alberto lance Immobile en profondeur, qui se faufile entre les deux centraux adverses pour placer un tir croisé du gauche victorieux (48). Les coéquipiers de l'international italien font le siège du but de Salvatore Sirigu, et sur un énième ballon mal renvoyé par la défense turinoise, Marco Parolo voit sa frappe déviée battre l'ancien portier du PSG (72). Quelques minutes plus tard, l'entrant Joaquin Correa n'est pas loin de mettre définitivement la Lazio à l'abris mais manque le cadre de quelques centimètres (82). Ce n'est que partie remise, puisque son équipe décroche les trois points de la victoire et se garde le droit de croire encore au Scudetto en cas de futurs faux-pas de la Juve.