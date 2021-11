La Juventus tartine le Zénith et se qualifie pour les huitièmes

1

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, Bonucci (Rugani, 85e), De Ligt, Alex Sandro - Chiesa, McKennie, Locatelli (Arthur, 80e), Bernardeschi (Rabiot, 80e) - Dybala (Kuluševski, 85e), Morata. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Zénith (3-4-2-1) : Kritsyuk - Lovren, Chistyakov, Rakitskiy (Dzyuba, 74e) - Sutormin, Barrios, Wendel (Kuznetsov, 88e), Karavaev (Malcom, 58e) - Mostovoy (Krugovoy, 58e), Claudinho (Erokhin, 74e) - Azmoun. Entraîneur : Sergei Semak.

Ce n'est pas à la Vieille Dame que l'on apprend à faire des grimaces.À côté de leurs pompes en championnat et placés à l'isolement par Mad Max Allegri , les joueurs de la Juventus ont fait de la Ligue des champions un véritable exutoire. Portés par un duo Dybala-Chiesa en smoking alpaga, lesont fini par triompher du leader autoritaire du championnat russe (4-2), au terme d'un match spectaculaire. Remontés comme des coucous, lesbombardent Kritsyuk pendant dix minutes, entraînant l'ouverture du score logique de Dybala, d'une reprise consécutive à un cornerLa domination transalpine est nette, et Kritsyuk doit s'employer devant Chiesa ou encore McKennie, mais, faute de break et puisque Morata doit toujours planter son but hors jeu (37), le Zénith revient à hauteur à la suite d'un centre de Karavaev détourné par Bonucci dans ses propres cages. Sans paniquer, la Juventus va faire plier son adversaire en deuxième période grâce à une succession d'attaques rapides : Dybala s'y reprend à deux fois sur penalty. Comme en première période, le Zénith aura eu ses quelques séquences dangereuses, mais son second pion viendra sur le tard et pour l'honneur. Car entre-temps, après une percée sensationnelle de McKennie qui méritait mieux que la barre (73), Chiesa avait mystifié Lovren, et Morata avait choisi de ne plus être hors jeuQuatre succès en autant de rencontres de C1. C'est tout logiquement que la Juventus rallie les huitièmes de finale.