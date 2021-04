La Juve et le Napoli déroulent, Milinković délivre la Lazio

10

Ce dimanche, la Juve a décidé de se faire plaisir. Illustration avec Juan Cuadrado, qui paume son vis-à-vis dans une forêt de passements de jambes. Le Colombien sert ensuite Kulusevski, qui trompe Perin d'une superbe frappe en première intention. Très en jambes, la Vieille Dame enchaîne et Morata, à la conclusion d'un contre supersonique initié par Chiesa, double la mise avec opportunisme. Le Griffon, pourtant, ne s'avoue pas vaincu. Scamacca, d'un coup de casque autoritaire sur corner, vient réduire le score. La Juve n'est plus aussi souveraine, mais elle peut encore s'appuyer sur son banc pour faire la différence. Fraîchement entré en jeu, McKennie profite d'un mauvais alignement de la défense adverse pour tripler la mise pour les siens. La Vieille Dame signe une victoire importante et reste ainsi à un petit point de l'AC Milan au classement.Équipe tactique par excellence, le Hellas tente d'emblée d'entoiler la Lazio, freinée par la mise en place militaire des hommes de Jurić. Seul Immobile parvient à se dégager un peu d'espace, mais l'attaquantvoit son tir s'écraser sur le poteau de Silvestri. Le match ne proposera pas un spectacle beaucoup plus ouvert par la suite, alors que le onze véronais continue de fermement cadenasser le terrain. Les, plus entreprenants, seront récompensés de leurs efforts dans le money time, alors que Milinković-Savić catapulte un ultime coup de casque dans les filets de Silvestri. La Lazio, toujours 6, en profite pour rester au contact d'un top 4 qui ne reste qu'à quatre unités des poulains d'Inzaghi.Dangereux en début de rencontre par Insigne et Zieliński, lesvont devoir attendre la demi-heure de jeu pour trouver la faille. À la conclusion d'une superbe action collective impliquant Osimhen et Zieliński, Fabián Ruiz conclut du gauche, et lance définitivement le match des. Les Napolitains se procureront quelques autres opportunités dans le second acte, mais sont souvent brouillons dans le dernier geste. À l'exception d'un pion de Thorsby sur corner refusé pour une faute préalable du Norvégien, la Samp ne sera guère plus précise à l'approche de la cage des hommes de Gattuso. Osimhen, d'un tir croisé dans un angle fermé, peut finalement se permettre de corser l'addition en fin de match. Voilà qui permet à Naples, défait par la Juve en Serie A mercredi dernier, de se relancer pour la course à la Ligue des champions.