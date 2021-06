La France favorite à l'Euro, selon une étude du CIES

HB

Cocorico.Ce mercredi, le CIES (Centre international d'étude du sport) a publié sa traditionnelle lettre hebdomadaire qui cette semaine est consacrée à l'Euro. Dans celle-ci, on retrouve les 24 équipes classées selon leurs chances de victoire finale en se basant sur la part de joueurs évoluant dans les grands clubs européens (drôle de calcul, oui). Et à ce petit jeu, c'est l'équipe de France qui arrive en tête du classement devant l'Allemagne et l'Espagne, alors que la Finlande et la Macédoine du Nord sont les mauvais élèves de cette étude.Un petit point aussi sur l'âge : le plus jeune joueur sera le Polonais Kacper Kozłowski, 17 ans et né en 2003, qui avait seulement un an quand Maarten Stekelenburg (38 ans) fêtait sa première cape avec les Pays-Bas. Cet été, le portier de l'Ajax sera le doyen de la compétition. La moyenne d'âge la moins élevée de cet Euro sera pour la Turquie (25 ans), tandis que la Suède et la Belgique pointent à 29 ans de moyenne d'âge.Et tout ça sans Zlatan pour la Suède.