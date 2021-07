La FIFA étudie de nouvelles règles pour révolutionner le football

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et puis quoi encore ?La FIFA envisage de bouleverser complètement le football tel qu'il existe, avec notamment quatre règles révolutionnaires. Ces dernières sont mises à l'essai lors de la Future Cup, un tournoi entre les équipes U19 de Bruges, de l'AZ Alkmaar, du PSV Eindhoven et du RB Leipzig. La première – et peut-être la plus forte – serait le passage à deux mi-temps de 30 minutes au lieu de 45, avec un chronomètre suspendu à chaque arrêt de jeu. Une manière de raccourcir des matchs jugés trop longs pour les plus jeunes, comme le suggérait Andrea Agnelli, par exemple L'instance garante du football envisage également d'autoriser des changements illimités tout au long de la rencontre, à l'image de ce qui se fait dans d'autres sports collectifs comme le basket ou le hand. Les touches pourraient également être jouées au pied, et enfin les cartons jeunes entraîneraient une exclusion temporaire de cinq minutes. Quatre points de règlement pour lesquels un bilan sera fait à l'issue du tournoi.Et du coup, ils ont prévu quoi comme petit nom pour ce nouveau sport ?