La fédération serbe va attaquer Shaqiri à cause d’une veste

Un imbécile a fait mettre à Shaqiri une veste avec le blason de l'UCK (), qui l'a retiré par réflexe.Cette organisation a été accusée par divers rapports d'épuration ethnique organisée envers les serbes et divers trafics. pic.twitter.com/T7ajwgU6DE — Боки (@stnj_boki) October 10, 2021

Presa di posizione dell’ASFÈ inaccettabile che persone abusino di uno stadio da calcio, o in questo caso di un’intervista di un giocatore dopo la partita, per fare propaganda politica. Xherdan Shaqiri ha reagito in modo esemplare. È rimasto calmo e non ha reagito. — Nati (@nati_sfv_asf) October 10, 2021

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Apprends la géopolitique avec Shaqiri.Samedi soir, la Suisse recevait l’Irlande du Nord à Genève et s’imposait tranquillement 2-0. Invité à répondre à quelques questions après la rencontre, Xherdan Shaqiri a alors commis l’irréparable pour la fédération serbe (qui se déplaçait au Luxembourg dans le même temps). Un supporter est parvenu à déjouer le dispositif de sécurité et à s’infiltrer sur la pelouse pour poser sur les épaules du Lyonnais une veste arborant le logo de l’UCK, l’Armée de libération du Kosovo. Originaire de l'ancienne province serbe, en conflit avec le pays de Matić, Shaqiri rigole d’abord de cette initiative avant d’ôter le vêtement.La Serbie, elle, n’esquisse pas le moindre sourire et a annoncé qu’elle attaquerait le Suisse."UCK" a déclaré Jovan Šurbatović , le secrétaire général de la fédération.De son côté, l’Association suisse de football a loué le comportement de son joueur star., a écrit l'institution sur Twitter. Les tensions entre le néo-Rhodanien et les Serbes sont bien réelles. Lors du Mondial 2018, après avoir marqué le but de la victoire à la dernière minute, il avait chambré les supporters de la Serbie en mimant l’aigle bicéphale avec ses doigts, symbole de la Grande Albanie, alors que le Kosovo est majoritairement albanais.