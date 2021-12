L'Universidad sauvée par trois buts dans les dix dernières minutes

Universidad de Chile x Union La Calera:47: UDC 0-1 ULC75: UDC 0-2 ULC84: UDC 1-2 ULC90+3: UDC 2-2 ULC90+4: UDC 3-2 ULC100% perjuangan. 100% drama. 100% tanpa match-fixing. #IMC pic.twitter.com/gPeagzR3v9 — MedioClubID (@medioclubID) December 6, 2021

Une opération sauvetage digne du RAID.Avec trois buts dans les dix dernières minutes, l'Universidad de Chile, club de Santiago, la capitale, s'est sauvé de la relégation lors de la 32e et dernière journée de championnat. Menés 0-2 sur leur terrain à la 75e minute de jeu, les joueurs de la U ont su renverser la situation désespérée par l'intermédiaire de Ramon Aria à la 84et 93, et Junior Fernandes à la 94. Alors que l'Universidad était seizième et relégable avant ce but miraculeux, elle est passée à la onzième place avec 39 points, et seulement deux d'avance sur la zone rouge dans la deuxième partie de tableau. Même si le doute peut s’immiscer avec le scandale qui a eu lieu en Colombie , la joie est absolument magnifique après le troisième but.Une joie partagée notamment par Alexis Sanchez. S'il n'est pas passé par le club, le joueur de l'Inter Milan est un grand ami de Junior Fernandes, auteur du but décisif. Sur Instagram, le Chilien a posté une série de stories où il conseille au buteur de ne pas gaspiller d'énergie à répondre aux gens. «» , peut-on lire sur une photo de Fernandes où il célèbre en se bouchant les oreilles en face de la caméra.L'Universidad évite les rattrapages de peu.