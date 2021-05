L'UEFA officialise les listes de 26 joueurs par sélection pour l'Euro

MDR

Plus on est de fous, plus on rit. Les sélectionneurs attendaient la bonne nouvelle , c'est maintenant officiel : trois joueurs de plus que d'habitude pourront être appelés par chaque équipe nationale cet été pour l'Euro. L'UEFA a en effet indiqué ce mardi qu'elle officialisait le passage des listes des sélections de 23 à 26 joueurs, spécialement pour le tournoi.Une mesure prise «» . L'UEFA cite notamment les risques de joueurs positifs à la Covid-19, et les mesures de quarantaine qui s'en suivraient. À préciser cependant : comme prévu, seuls 23 joueurs dont trois gardiens seront autorisés à apparaître sur les feuilles de match.Allez, on augmente ça à 35 joueurs et on a peut-être une chance de voir Alexandre Lacazette en équipe de France