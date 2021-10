L'OL et le PSG ne se lâchent pas

AS

Les Fenottes n'ont pas connu de difficultés pour se défaire de Montpellier au Groupama OL Training Center. Intenable sur son côté gauche, Selma Bacha a ouvert le score après un exploit personnel, avant d'être à l'origine du but contre-son-camp de Marion Torrent juste avant la pause. En gestion au retour des vestiaires, l'OL va inscrire trois nouveaux pions grâce à Perle Morroni, Melvine Malard et Sally Julini. Entrée dans la dernière demi-heure, Ada Hegerberg a tout tenté pour ouvrir son compteur cette saison, sans succès. Avec ce nouveau carton, Lyon poursuit son sans-faute et reste devant le PSG à la différence de buts (+27 contre +20).En revanche, les Parisiennes ont dû être patientes au Camp des Loges pour se défaire d'une valeureuse équipe stéphanoise. Malgré les neuf places d'écart au classement, les Vertes ont su résister aux nombreuses vagues du PSG mais ont craqué juste avant la mi-temps sur un modèle d'action collective, parfaitement conclue par Sara Däbritz. La meilleure joueuse du mois de septembre s'est ensuite muée en passeuse pour Marie-Antoinette Katoto. Les championnes de France en titre n'ont toujours pas encaissé de but cette saison et préparent idéalement une semaine cruciale après la trêve internationale, où Grace Geyoro et ses copines joueront le Real Madrid en Ligue des Champions, avant de se déplacer au Groupama Stadium pour le match le plus attendu de l'année en D1 Arkéma.