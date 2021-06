L'Italie croque le pays de Galles

Largement dominatrice, l'Italie s'est contentée de mordre une fois le pays de Galles (1-0). Avant de maîtriser sans transpirer des Dragons réduits à dix dans le second acte. Les Gallois s'en contenteront, puisque leur courte défaite leur permet d'accompagner la Nazionale en huitièmes de finale de l'Euro.

La Verratti du terrain

Tranquille comme l'Italie

Italie (4-3-3) : Donnarumma (Sirigu, 89e) - Toloi, Bonucci (Acerbi, 45e), Bastoni, Emerson - Pessina (Castrovilli, 87e), Jorginho (Cristante, 75e), Verratti - Bernardeschi (Raspadori, 75e), Belotti, Chiesa. Sélectionneur : Roberto Mancini.



Pays de Galles (3-4-3) : Ward - Gunter, Rodon, Ampadu - Roberts, Morrell (Moore, 60e), Allen (Levitt, 86e), N. Williams (Davies, 76e) - Bale (Brooks, 86e), Ramsey, James (Wilson, 74e). Sélectionneur : Robert Page.

Roberto Mancini aura donc calé un 100% en phase de poules : avec 3 matchs, 3 victoires et une place de leader du groupe A en prime, son Italie ne pouvait pas faire mieux. Elle n'aura pas écrasé le pays de Galles ce dimanche, en se contentant d'une bouchée dans l'amuse-gueule du jour, digéré un but à zéro. Vite réduits à 10 en seconde période, les Dragons ont dû se contenter de défendre, mais devraient encaisser leur défaite avec philosophie : malgré leur revers face à la, les voilà en effet aussi garantis de voir la suite de cet Euro 2020.Pour cet ultime match de phase de poules, Roberto Mancini dégaine ses coiffeurs. Huit des onze joueurs de lan'ont en effet pas commencé la rencontre précédente face à la Suisse. Si l'Olimpico est ravi de voir de nouvelles têtes, Verratti, qui commence son Euro aujourd'hui, est tout sauf décoiffant en début de match. La rencontre tombe dans un rythme un peu trop convenu, alors que le pays de Galles se contente d'attendre une Italie moins agressive au pressing qu'à l'accoutumée. Pour aplanir l'épi gallois, Bonucci et Bastoni sautent alors volontiers leur milieu de terrain, en balançant de longues ouvertures pour leurs ailiers. Pas bête, alors que Chiesa et Bernardeschi, très actifs sur les ailes, défrisent à plusieurs reprises le 3-4-3 fixation béton peigné par Robert Page. À force de ne faire qu'attendre et bétonner, les Dragons vont logiquement se retrouver avec un but dans le caisson. Peu avant la pause, Verratti botte un coup franc malin, que Pessina dévie d'une reprise croisée en première intention dans la surface. Ward n'a rien vu venir, et le milieu de l'Atalanta peut aller fêter son but en faisant des papouilles à Manuel Locatelli, laissé au repos sur le banc ce dimanche.Même mayonnaise dans le second acte. L'Italie s'approprie la gonfle, les Gallois subissent, et Ampadu vit visiblement très mal la chose, en découpant un Bernardeschi encore très remuant devant. Une faute grossière sanctionnée d'un rouge direct, qui laisse les partenaires de Gareth Bale à dix. De quoi trucider le peu de suspense restant. La domination de l'Italie devient dès lors hégémonique, alors que Ramsey et compagnie ne peuvent plus que cimenter leur surface, en se regroupant dans leurs 30 mètres. Plus que zen, lesfont tourner le cuir et attendent sereinement la fin d'une rencontre qu'ils auront dominée, sans jamais se fatiguer. Sans casse pour le pays de Galles, deuxième du groupe A malgré la victoire de la Suisse face aux Turcs ce dimanche . Avec neuf points sur neuf, l'Italie empoche, elle, la première place de sa poule. Et se pointera en huitièmes de finale avec la confiance d'une équipe flamboyante, que l'Europe du football a déjà appris à aimer.