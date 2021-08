L'Irlande instaure l'égalité des primes entre hommes et femmes en sélection

EQUAL PAY AGREED ??A historic day for Irish football as the FAI agrees equal pay deal with WNT & MNT squads ahead of their World Cup qualifiers Read More https://t.co/6Hiw85DxSS#WeAreOne | #COYBIG | #COYGIG pic.twitter.com/w8N0JXhC10 — FAIreland (@FAIreland) August 30, 2021

D'égaux à égales.Ce lundi soir, un accord historique a été signé entre Jonathan Hill, le président de la Fédération irlandaise de football (FAI), Ciaran Medlar, conseiller des joueurs internationaux masculins et féminins, et les capitaines de leurs sélections respectives, Katie McCabe et Seamus Coleman. Dorénavant, joueurs et joueuses irlandais·e·s recevront la même prime pour représenter les. Cela entrera en vigueur dès la trêve internationale de septembre.Pour parvenir à cet accord, l'équipe masculine a accepté de réduire ses primes tandis que la FAI a augmenté celles de l'équipe féminine. Elle a également convenu d'une égalité d'approche en cas de qualification pour un tournoi international., a annoncé Katie McCabe.Pendant ce temps-là, Noël Le Graët préfère voir des femmes se crêper le chignon