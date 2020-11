L'Espagne bousculée par les Pays-Bas

Pays-Bas (4-2-3-1) : Bizot - Wijndal, Aké (Blind, 6e), Veltman, Hateboer (Dumfries, 46e) - Wijnaldum (Klaassen, 46e), F. De Jong (De Vrij, 46e) - Berghuis (Stengs, 46e), Depay (Babel, 79e), Van de Beek - L. De Jong. Sélectionneur : Frank De Boer.



Espagne (4-3-3) : Simón - Gayà (Reguilón, 28e), I.Martínez (Ramos, 85e), E.García, Bellerín - Rodri, Koke, Canales (M.Llorente, 73e) - Asensio (Traoré, 62e), Morata (Olmo, 62e), G.Moreno (F.Torres, 61e). Sélectionneur : Luis Enrique.

C'était déjà dur sans Virgil Van Dijk , alors sans Nathan Aké...Pour ce match amical organisé dans l'Arena d'Amsterdam, les Pays-Bas accueillait l'Espagne pour se roder avant la dernière journée de Ligue des Nations ce week-end. Très tôt, lesont dû procéder à un changement étant donné la blessure à l'arrière de la cuisse droite d'Aké. La casse physique n'est pas uniquement arrivé du côté local, puisque sur un renvoi défensif, José Luis Gayà a été percuté à la tête par Hans Hateboer venu au duel. Touché à l'arcade sourcilière, le capitaine du FC Valence a laissé sa place à Sergio Reguilón. Entre les deux blessures,est tout de même parvenue à ouvrir le score sur une frappe croisée du pied gauche de Sergio Canales, bien décalé par Álvaro Morata. Sans la vigilance de Marco Bizot dans sa cage, Morata aurait pu inscrire un deuxième but pour les siens dans cette première période (34).Dès la reprise, Frank De Boer procède à des changements en pagaille : une bonne idée, puisque l'équipe revient dans un schéma de jeu plus conquérant et trouve rapidement l'ouverture grâce à Donny Van de Beek attentif au second poteau sur un centre de Owen Wijndal. Plus en jambes, les Bataves parviennent à prendre leurs adversaires sur des contres, et Memphis Depay se retrouve tout proche d'inscrire le deuxième but des siens mais Unai Simón sort un arrêt déterminant (69). En toute fin de match, Ryan Babel profite de son entrée pour se distinguer mais sa puissante frappe est déviée au-dessus du but ibérique (90). Sans temps additionnel, la rencontre aboutit sur ce match nul.Un partout, balle au centre et fin d'une rencontre plus amicale qu'intéressante en matière d'enseignements.