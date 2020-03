L'Eredevisie envisage trois options pour la fin de saison

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n'était pas la meilleure année pour avoir un championnat si serré.Officiellement arrêté depuis le 12 mars, et ce jusqu'au 6 avril, le championnat des Pays-Bas devrait voir sa suspension se prolonger. Dans un article publié ce mardi,explique que la Fédération néerlandaise a bien conscience de cette très probable prolongation et travaille sur les suites envisageables pour la compétition : «Le journal révèle que la Fédération a retenu trois options :1.les matchs reprennent et sont intégralement disputés à huis clos.2.les matchs reprennent à huis clos avec accord de l'UEFA et toutes les complications administratives que cela suppose vis-à-vis des contrats de joueurs et du mercato estival3.le leader actuel est déclaré champion.Seul problème : l'Ajax et l'AZ Alkmaar comptent actuellement 56 points chacun après 25 journées. Dans le cas où les conditions sanitaires ne permettraient pas de jouer les neuf rencontres restantes, le champion serait sacré à la différence de buts. À ce jeu-là, c'est l'Ajax qui tirerait, non sans controverse, son épingle du jeu. Vu la situation, on comprend mieux l'empressement des instances néerlandaises à anticiper et envisager le plus tôt possible toutes les options pour que le championnat s'achève sportivement.Ce serait dur de se faire rouler de A à Z, pour Alkmaar.