L'Atalanta et Naples enchaînent, la Roma cale

Week-end de Pâques oblige, toutes les équipes de l'élite italienne étaient sur le pont ce samedi 3 avril. Et sur les sept rencontres de 15h, 27 buts ont été inscrits. En haut, après le nul de Milan plus tôt dans la journée, l'Atalanta, le Napoli et la Lazio ont fait le boulot (respectivement face à l'Udinese, Crotone et le Spezia Calcio). La Roma, elle, a calé sur la pelouse de Sassuolo. Tandis qu'en bas, Parme a arraché le nul à Benevento dans le match de la peur.

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les semaines passent, et l'Atalanta continue d'engranger des points : septième victoire sur les huit dernières journées pour les ouailles de Gian Piero Gasperini, qui ont pris le meilleur sur l'Udinese au Gewiss Stadium (3-2). Un doublé de Luis Muriel, servi délicieusement par Matteo Pessina d'abordpuis par Ruslan Malinovskyi ensuite, a permis à lade se mettre rapidement à l'abri. Même si, juste avant la pause, Roberto Pereyra est venu jouer les trouble-fêtespour instiguer le doute dans les têtes lombardes. Pas de quoi brusquer Duván Zapata qui, à l'heure de jeu, a bonifié un bon service de Malinovskyi pour permettre à l'Atalanta de continuer sa marche en avant. La réduction du score de Jens Stryger Larsenne changera rien : les coéquipiers de Marten de Roon restent dans les hautes sphères de la Botte, à deux points du Milan.Le Napoli et Crotone ont offert un beau festival de buts ce samedi, au Diego Armando Maradona. Lespartent très fort grâce à Lorenzo Insigne, suivi dans la foulée par Victor Osimhen à la finition d'un superbe mouvement de l'équipe entraînée par Gennaro Gattuso. Simy, son homologue nigérian, réduit l'écartavant de voir Dries Mertens déposer une merveille de coup franc avant la pause pour le but du break. Au retour des vestiaires, les deux formations ne se relâchent pas et Crotone s'autorise même à faire douter le Napoli dans son antre : Simy y va de son doublé pour son quinzième but de la saison en Serie A, et Junior Messias égalise même à l'heure de jeu. Oui, mais voilà : Giovanni Di Lorenzo n'entend pas en rester là, et s'en va offrir au club de Campanie un précieux succès d'une belle frappe croisée. Avant le derby de Turin, Naples grimpe provisoirement dans le top 4.Dans la course à la C1, la Roma a fait l'une des mauvaises opérations de la journée en concédant le nul dans les dernières minutes à Sassuolo (2-2). Lorenzo Pellegrini avait pourtant ouvert le score sur penaltyet Bruno Peres avait même redonné l'avantage à lad'une belle frappe croisée au second poteau, après l'égalisation d'Hamed Traorè. Sauf que Giacomo Raspadori est venu en faire tout un plat, et voilà la Roma qui pointe à cinq unités duAutre club de Rome, autre destin en ce samedi de week-end de Pâques pour la Lazio. L'équipe de Simone Inzaghi a réussi à arracher la victoire dans les dernières minutes de la partie, grâce à un penalty obtenu par Danilo Cataldi et transformé par l'éternel sauveur Felipe Caicedo. Un succès important, qui permet auxde dépasser leurs cousinsdans la lutte aux places européennes.Grâce à son succès en Sardaigne rendu permis par des pions d'Antonín Baráket de Kevin Lasagnaau bout du temps additionnel, le Hellas compte désormais 41 points au compteur et a (pratiquement) validé son maintien pour le prochain exercice. Cagliari, en revanche, reste dix-huitième et va jouer sa survie dans l'élite jusqu'au bout.Le match de la peur du jour a débouché sur du partage entre Benevento et Parme, qui sont passés par toutes les émotions. Kamil Glikavait bien lancé les hommes de Pippo Inzaghi, mais, après un joli yo-yo, Dennis Man est venu offrir un point précieux aux Parmesansqui restent à trois longueurs du Torino et d'un maintien encore accessible.Pas de vainqueur non plus entre le Genoa et la Fiorentina, qui restent tous deux englués dans le ventre mou de cette Serie A. Dušan Vlahovića répondu à Mattia Destro, au tableau d'affichage. À noter le rouge direct reçu par Franck Ribéry pour une semelle sur le pauvre Davide Zappacosta, qui n'avait pourtant rien demandé.