L'Atalanta écarte la Lazio et file en demies

Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Djimsiti, Romero, Palomino - Mæhle, Freuler, Pessina, Gosens - Malinovskyi, Miranchuk - Muriel. Entraîneur : Gasparini.



Lazio (3-5-2) : Reina - Patric, Hoedt, Acerbi - Marušić, Milinković-Savić, Escalante, Akpa Akpro, Fares - Pereira, Muriqi. Entraîneur : Inzaghi.

En voilà, un choc de coupe entre mastodontes qui a tenu ses promesses.En quarts de finale de la Coupe d'Italie, l'Atalanta s'est qualifiée face à la Lazio. Mais les deux équipes se sont longtemps rendu coup pour coup et ont offensivement fait plaisir à voir, contrairement aux défenses. Avec des compositions amputées de nombreux titulaires, les 22 acteurs ont commencé le duel tambour battant : Djimsiti a d'abord ouvert le score dès la septième minute à la suite d'un corner mal repoussé, avant que Muriqi ne lui réponde de la tête au quart d'heure de jeu sur un centre parfait d'Acerbi.Dans une première période où les visiteurs ont su se montrer réalistes (deux buts sur leurs deux frappes cadrées), le passeur Acerbi s'est ensuite mué en buteur sans avoir l'aide de personne et en profitant de l'incroyable passivité de la bande de Bergame. 1-2, puis 2-2 grâce à Malinovskyi (de Muriel, après mille crochets destructeurs devant le pauvre Wesley Hoedt, terriblement à la ramasse ce soir), alors que la pause n'avait pas encore été sifflée. Palomino a très vite laissé ses partenaires à dix en seconde période, pour un carton rouge sanctionnant son tacle dangereux. Sauf que, comme à chaque fois qu'elle se retrouve en supériorité numérique, la Lazio aEt ainsi, quelques minutes plus tard, laa repris les devants avec un caramel de Miranchuk, suite à une perte de balle de... Hoedt. Pas immérité, même si les Romains ont davantage eu la balle en en faisant moins bon usage que les locaux. Et si le score aurait pu être plus large, notamment en raison d'un penalty accordé pour une faute de... () Hoedt, Zapata a raté la sentence.Cinq réalisations et un beau vainqueur un mercredi soir, ça fait du bien en attendant la Coupe d'Europe. Où la Lazio aura sûrement besoin de sa recrue Mateo Musacchio, pour faire face au Bayern Munich.