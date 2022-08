L’arrivée de Lucas Ocampos à l’Ajax, bloquée par le conseil d’administration du club

De Argentijn was al in Nederland, maar is teruggekeerd naar Spanje.https://t.co/0fyMmb86GE — De Telegraaf (@telegraaf) August 31, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand la belle-famille se mêle du mariage.Prévue ce mercredi, la visite médicale de Lucas Ocampos à l'Ajax pourrait ne pas avoir lieu.révèle ainsi que les dirigeants néerlandais s’opposeraient à l’arrivée de l’Argentin en provenance du Séville FC. D'après les informations du quotidien, la direction ajacide, dont sont directeur exécutif Edwin van der Dar, se serait faite «» par le conseil de surveillance du club, l’ancien de l’OM étant jugé trop cher, pour un joueur de 28 ans, à qui il ne reste qu’un an de contrat.De son côté, le directeur sportif, Gerry Hamstra, affirmait avoir trouvé un accord avec Ocampos et Séville à hauteur de 20 millions d’euros, avant, donc, de soumettre cette transaction aux membres du conseil de surveillance. Une règle obligatoire du côté de l'Ajax, lorsqu'un transfert dépasse le million d’euros.Même pas une petite folie accordée, malgré les ventes d’Antony, Mazraoui, Martinez ou encore Gravenberch et Haller, qui ont rapporté plus de 220 millions cet été.