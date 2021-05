L'Ajax valide son titre de champion d'Eredivisie

You are AFC AJAXXXXV is for you!! #XXXVoorJullie — AFC Ajax (@AFCAjax) May 2, 2021

L'Ajax en mode patron.Grâce à son succès 4-0 face au FC Emmen, l'Ajax Amsterdam est officiellement champion d'Eredivisie pour la deuxième fois d'affilée et après la saison blanche provoquée par la pandémie. Il s'agit du 35titre de l'histoire du club amstellodamois, qui accroît son avance sur le PSV et ses 24 couronnes. L'actuel dauphin, le PSV justement, ne peut plus revenir et devra lutter jusqu'au bout contre l'AZ Alkmaar pour valider une qualification en Ligue des champions.L'Ajax s'offre par la même occasion le doublé national, puisqu'ils ont remporté la Coupe des Pays-Bas face au Vitesse Arnhem. La saison prochaine, les Néerlandais pourront toujours compter sur le grand artisan de ce succès, Erik ten Hag, qui a prolongé son contrat avec les Lanciers jusqu'en 2023. Place à la fête.