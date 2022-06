Kylian Mbappé est-il hypocrite de s'engager avec Sorare ?

Ce mercredi, la start-up française Sorare a annoncé un partenariat avec Kylian Mbappé. Problème : pour beaucoup, il s'agit d'une décision hypocrite de la part du Parisien qui s'érige en pourfendeur des paris sportifs depuis quelques mois. Les fans du jeu, eux, défendent l'idée selon laquelle Sorare est bien moins dangereux que les paris.

C'est un peu pareil, mais pas trop

Le danger des paris en ligne... ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp @WinamaxSport pic.twitter.com/7Wj5jbBdPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 31, 2022

« C’est sûr qu’il y a des personnes qui craquent, qui font des crédits pour investir sur Sorare. »

A world champion addition to our team.Say hello to our new Sorare Ambassador, Investor and Social Impact partner: @KMbappe Let’s change fantasy football forever. pic.twitter.com/QvLmN98e3k — Sorare (@Sorare) June 29, 2022

Pas de prévention

Par Léo Tourbe

Tous propos recueillis par LT.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout ce boxon a débuté le 22 mars, peu avant minuit, quandrévélait que Kylian Mbappé avait boudé ses obligations de sponsoring, entre autres parce qu’il ne voulait pas que son image soit associée à certaines marques, comme la restauration rapide ou les paris sportifs. Son aversion pour le pari a été confirmée un peu plus d’une semaine plus tard lorsqu'il tweetait : en réponse à un post de Winamax qui venait de se moquer de Wilfrid Mbappé, son père. Forcément, voir le Parisien devenir partenaire de Sorare ce mercredi fait se demander à beaucoup de monde si l’ancien Monégasque n’est pas un tantinet hypocrite. Sorare, start-up française, est une sorte de mix entre MPG et, mais où il est question d’argent. Il faut acheter des cartes de joueurs et les aligner pour en faire une équipe. Ces cartes divisées en plusieurs catégories de rareté sont plus ou moins chères, mais peuvent parfois atteindre des sommes mirobolantes. Et il est donc possible d’investir beaucoup d’argent et de spéculer, à des fins de profit. Un peu comme dans les paris sportifs, en somme.Mbappé ne se retrouve-t-il pas face à ses contradictions en ciblant les paris sportifs, mais en s’engageant avec Sorare, qui s’apparente à un jeu d’argent ? En Suisse, Sorare est considéré comme tel, et est donc interdit sur le territoire helvète depuis septembre 2021. Étant une société étrangère, elle peut échapperet passer, comme précisé par la Gespa, l’Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent., compatit Alexy, dit « Thork » dans le milieu, créateur de contenu Sorare, et ex-ambassadeur francophone de la plateforme., suppose-t-il. Pour lui, le parallèle entre le jeu et le fait de parier n’est pas impossible :En revanche, pour Alexy, comme pour David Boga, cocréateur du podcast dédié MediaSorare, les paris sportifs ont une mécanique beaucoup plus pernicieuse que leur jeu favori., décortique Thork. Dans Sorare, impossible de se refaire, et de toute façon, la valeur d’une carte ne chute jamais à 0 en quelques minutes., affirme David Boga.Si l’on ne peut pas tout perdre dans Sorare, à la différence des paris sportifs, on peut toutefois être tenté de poser son PEL pour se construire une équipe très compétitive. Difficile de faire une grande différence entre ces deux perspectives., concède Alexy.Beaucoup de fans du jeu le défendent en faisant la nuance entre pari et investissement, arguant qu'il faut l'aborder de la même manière que la bourse. Mais boursicoter est aussi une forme de pari. Avec un résultat moins immédiat, certes, mais des conséquences similaires."n’investir que ce qu’on est capables de perdre", explique David Boga. Un peu comme dans les paris finalement. D’ailleurs, ce sont les créateurs de contenu Sorare qui doivent s’occuper de faire de la sensibilisation financière. Sur le site, aucun message de prévention ou de mise en garde. Ce n’est pas vraiment étonnant, puisque Sorare se dédouane complètement de la notion d’investissement dans ses conditions générales (les cartes, NDLR)Bref, c’est comme si on achetait un pain au chocolat, donc pas besoin de faire de la prévention., admet David Boga.On pourrait aussi dire que Sorare n’assume pas forcément la plateforme d’investissement qu’elle est, alors que c'est un argument non négligeable auprès de nombre de gens qui s’inscrivent. Même si la possibilité de faire beaucoup d’argent est moins grande désormais -, éclaire Alexy -, c’est toujours possible de viser le profit :, ajoute David Boga. Finalement, le tweetpourrait aussi exister.