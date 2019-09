Keylor Navas, un roman national

« C’est l’une de nos trois légendes vivantes, avec Franklin Chang-Diaz, sélectionné comme astronaute par la Nasa en 1980, et Oscar Arias Sánchez, notre ancien président, prix Nobel de la paix en 1987 »

Incarnation du storytelling de la nation

Miroir et plafond de verre

« Il est aussi très discipliné. Ce n’est pas vraiment notre truc et nous l’envions pour ça, d’ailleurs »

Un enfant béni des dieux

« J’ai encore en tête le jour où j’ai dû le quitter à l’aéroport. Il m’a regardé le visage couvert de larmes pour me dire : ‘Ne partez pas, s’il vous plaît, ne me quittez pas !’ »

« Un gamin petit, maigre, avec une tête de métis »

« Il descendait de sa montagne et, comme tous les gamins de province, il baissait le regard quand on lui parlait »

La théorie du flipper

« Il n’aimait pas la muscu, et il a fallu lui faire comprendre que c’était dans son intérêt d’en faire pour résister aux chocs aériens »

La Croisette et les marches

« À 7 ans, il s’amusait à commenter des matchs dans lesquels il évoluait pour le Real. Comme des millions d’autres gamins dans le monde, mais dans son cas, ça a une saveur particulière. »

Les dinosaures et les romans

« Les Espagnols n'ont pas reconnu le niveau de ses performances, mais pour nous, il est le fils d’un petit pays humble et discret qui a atteint le toit du monde »

Par Joachim Barbier, à San José (Costa Rica)





C’était aussi une Coupe du monde, mais celle des filles. En 2015, un an après le quart de finale historique des Costariciens au Brésil (0-0, puis 4-3 aux tirs au but pour les Pays-Bas), leurs homologues féminines avaient brillé au Canada. Et, comme pour les hommes, leur gardienne n’y était pas étrangère.Sauf que Dinnia Diaz a vite hérité d’un surnom, la «» , que certaines Ticas n’ont pas spécialement trouvé élégant. Comme si, dans les affaires du football du pays, il était difficile d’exister par soi-même, comme si tout devait s’envisager à l’aune des cent quatre-vingt-cinq centimètres étalons de la star de la sélection. Le Costa Rica ? Le pays de Keylor Navas. Gardien de but ? Le poste de Keylor Navas. Sa position dans les buts avant les matchs ? Pas celle du Christ sur la croix, mais celle de saint Keylor. Ainsi va la vie au pays des Ticos depuis que le capitaine de la sélection a rejoint la Maison-Blanche. «» , estime Jaime Ordoñez, le directeur de l’Instituto Centroamericano de Gobernabilidad.N’importe quel pays de cinq millions d’habitants d’Amérique centrale bomberait le torse de la même manière avec la présence de l’un de ses citoyens sous le maillot du PSG, sauf que le Costa Rica est, dans la région, une contrée à part. Une Suisse de l’Amérique centrale, au niveau de vie supérieur à celui de ses voisins, épargnée par la violence sociale qui frappe notamment le Nicaragua, le Honduras ou le Salvador. «, analyse Jaime Ordoñez.Il n’empêche que Keylor jouit d’un statut d’icône intouchable. Un respect unanime qui tient à sa trajectoire personnelle d’outsider, depuis sa région d’origine de Pérez Zeledon jusqu’au Parc des Princes, en passant par les vestiaires du Bernabéu, et colle parfaitement avec le roman national et l’idée que les Costariciens se font d’eux-mêmes. Ils ont même une expression pour la désigner : Pura vida ( «» , en VF), deux mots pleins de bienveillance pour se saluer. À la manière de Zidane, qui n’a jamais voulu endosser les trop lourds habits du symbole d’une immigration réussie en France, Keylor est, à ses dépens, une incarnation du storytelling de la nation, dont la popularité dépasse le cadre sportif.N’importe quel habitant du pays a un avis sur le gardien de but, autant sur qu’en dehors du terrain. Et souvent loin des banalités d’usage. Hector Gonzalez est économiste, après avoir aussi suivi des études de philosophie.Pour cet habitant du quartier de Moravia, au nord de la capitale, San José, «‘Si tu respecte les règles, tu seras récompensé un jour.’» Daniel Cambronero connaît Navas depuis ses 15 ans. Ils étaient ensemble dans les équipes de jeunes du Deportivo Saprissa, le club le plus populaire du pays. Il est aussi le dernier Costaricien qui peut se targuer d’avoir mis le néo-Parisien sur la touche.C’était en sélection des U17. Juste avant qu’il n’assiste à la genèse et la mise en orbite de «» . «» Numéro deux des Ticos au mondial 2014, Cambronero ne cache pas son admiration pour celui qui, selon lui, a brisé le plafond de verre du football costaricien pour le téléporter dans une autre dimension. «» , estime le gardien de but, avant de rajouter : «De San José, il faut trois bonnes heures de voiture pour atteindre la petite ville de San Isidro. Un peu plus pour rejoindre le quartier San Andrés, son minuscule centre commercial, son église, son terrain de football champêtre avec des cages qui menacent de s’écrouler, et la toute petite école qui accueillait, en 1994, très exactement six étudiants. Mauricio, parti vivre aux États-Unis, Javier, devenu policier, Adrian, aujourd’hui professeur de mathématiques, Rafael, le médecin, et le regretté Michael avaient alors comme camarade un certain Keylor Navas. Un enfant effectivement béni des dieux dès le berceau. Car au moment de sortir du ventre de sa mère, une prof de religion, Keylor ne respire pas. Les médecins finissent par le réanimer en lui dégageant le trop-plein de liquide amniotique coincé dans ses bronches. Un miracle qui lui permet de grandir à l’ombre du Cerro Chirripo, la plus haute montagne du pays. Contrairement à Cambronero et à l’immense majorité de ses compatriotes, l’actuel Madrilène a très vite connu les sommets. Aux yeux des gens du coin, ce mur de roche immense obstrue pourtant leur champ des possibles.Le Pérez Zeledon, une région semi-rurale qui a longtemps vécu de la culture de la banane, avant que la Standard Fruit Company, une multinationale américaine, ne réduise ses activités dans les années 1980, est ainsi l’une des seules du Costa Rica que les hommes quittent pour émigrer vers les États-Unis.Freddy, le père de Keylor, petit-fils d’indigènes costariciens et modeste joueur du club Municipal Pérez Zeledon, est l’un de ceux qui sont partis chercher une meilleure vie du côté de Washington. Quelques mois plus tard, il revient au pays pour convaincre sa femme, Sandra, de le rejoindre dans l’aventure. Sans Keylor. «‘Ne partez pas, s’il vous plaît, ne me quittez pas !’ » Juan Gamboa, le grand-père, est alors chargé de veiller sur le gamin de 4 ans. Au fil des années, le vieil homme, très pieux, lui transmet ses meilleures techniques de pêche, la valeur du silence et, surtout, la foi en Dieu. «, jure-t-il.Surtout pas cet essai au Municipal Pérez Zeledon. Jugé trop petit pour le poste de gardien de but par le club dont le stade porte aujourd’hui son nom, Keylor, 12 ans, se console en poussant les portes d’un autre : le Pedregoso Adefip. «» , se rappelle Didier Ureña Rojas, l’un de ses entraîneurs à l’époque. Au bout de quelques séances, ce dernier réalise que Keylor est l’exact opposé une fois installé dans les buts. «» Problème : son éclosion passe complètement inaperçue aux yeux de ceux qui font le football costaricien. Il faut dire que la province de Pérez Zeledon, historiquement peu portée sur le futbol, n’a jamais été l’un de leurs viviers de prédilection. Le collège privé de San Andrés propose toute de même une bourse d’étude au jeune Keylor. Et là, les planètes s’alignent lorsque le bon élève remporte avec l’équipe de son école le championnat national de futsal. Dans la foulée, l’adolescent de 14 ans est enrôlé par le Deportivo Saprissa, le plus grand club du pays.À San José, il arrive sur la pointe des pieds, tels ces migrants de l’intérieur qui doivent d’abord apprivoiser les codes de la capitale avant d’imaginer faire leur trou. «, se souvient Roger Mora, son coach à l’époque.» Plus facile à dire qu’à faire. Mais, petit à petit, l’Indien dans la ville commence à regarder ses coachs dans les yeux et à devenir un adolescent comme les autres. «, sourit Mora.» Cette grinta tout en retenue permet à Navas de débuter dans l’élite locale à 18 ans, le 6 novembre 2005, à l’occasion d’un match entre le Saprissa et le Carmelita. Six championnats costariciens plus tard, le portier traverse l’Atlantique pour rejoindre l’Espagne et Albacete, alors en deuxième division.Bien qu’il soit titulaire, sur place, Carlos Cano, l'entraîneur des gardiens, lui fait vite comprendre qu’il lui reste encore pas mal de chemin à parcourir pour aspirer à la première division. «, analyse l’Espagnol.» Le dépucelage européen du Costaricien se solde par la relégation de son club en fin de saison. Navas quitte alors la Mancha de Don Quichotte pour la côte valencienne et Levante, où il restera deux longues années sur le banc de touche, avant de finalement souffler le titre de meilleur gardien de Liga au Belge Thibaut Courtois et à l’Argentin Willy Caballero. Deux ans pendant lesquels Luis Llopis, son coach, devenu aujourd’hui celui du Real Madrid, prépare Navas au pire. Il le faut, car Levante a l’une des plus mauvaises défenses de Liga.Alors, à l’entraînement, Llopis place quotidiennement des obstacles dans la surface et quelques autres sur la ligne de but avant de bombarder Navas à l’aide de ses assistants. Une sorte de théorie du flipper appliquée au football que le portier sud-américain goûte volontiers. «, explique-t- il.» Et d’être, en 2014, le premier joueur de l’histoire de son pays à rejoindre le Real Madrid. Pour la plus grande fierté des Cotariciens. «, assure Jaime Ordoñez.Le directeur de l’Instituto Centroamericano de Gobernabilidad va même plus loin, comparant le gardien de but à... Diego Maradona. N’importe quoi ? Pas vraiment. «» Pas étonnant, donc, que le principal intéressé ait déjà eu droit à son biopic. Intitulé(Homme de foi, en VF), le long-métrage a réalisé le «» , selon sa réalisatrice, Dinga Haines. Cette dernière était récemment à Cannes avec Navas pour présenter le film sur la Croisette. Les marches ? C’est justement ce qui intéresse Haines depuis le départ. «, explique-t-elle.Pendant les neuf saisons que Navas a passées en Espagne, le degré d’adversité n’a cessé de grimper. À Levante, c’est d’abord son passeport qui a posé problème. Passé l’étape de la défiance des amateurs de Liga, pour qui le Costa Rica est avant tout un décor exotique dans lequel s’est tourné Jurassic Park, le gardien a ensuite dû supporter des critiques envers sa foi. «, regrette Navas.Puis, à plusieurs reprises lors de sa période madrilène, l’opinion publique et les médias espagnols ont attaqué ses performances, quand ils n’appelaient pas carrément à son remplacement par un gardien plus talentueux, ce qui a notamment conduit au recrutement de Thibaut Courtois à l'été 2018. Et malgré une dernière saison qu'il a majoritairement passée sur le banc (seulement 10 apparitions en Liga), le gardien du Costa Rica peut toujours compter sur le soutien indéfectible des siens. «, explique Ordoñez.