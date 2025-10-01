S’abonner au mag
  • C1
  • J2
  • Kairat Almaty-Real Madrid (0-5)

Seul Lionel Messi a fait mieux que Kylian Mbappé lors des deux premiers matchs de C1

KM
Seul Lionel Messi a fait mieux que Kylian Mbappé lors des deux premiers matchs de C1

Il avait des posters de Cristiano Ronaldo dans sa chambre, mais il suit les pas de Lionel Messi.

Triple buteur ce mardi soir lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du petit Poucet du Kaïrat Almaty (0-5), Kylian Mbappé a une nouvelle fois laissé l’empreinte de ses crampons taille 45 en Ligue des champions.

Portant son total de buts dans la compétition à cinq cette saison après un doublé face à l’Olympique de Marseille, l’ancien Parisien fait mieux que n’importe qui lors de ses deux premiers matchs d’une édition de C1… à l’exception de Lionel Messi, annonce Opta. L’Argentin l’avait fait en trois journées lors de la saison 2016-2017 (il était blessé lors de la deuxième) avec deux triplés contre le Celtic et Manchester City.

Le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire dans le viseur

Parlons de triplés, justement : Kyky de Bondy a signé son quatrième depuis son arrivée au Real Madrid et également son quatrième en Ligue des champions. Voilà qui fera plaisir à papa Mbappé, qui a sans doute pu compter que le capitaine des Bleus avait inscrit ce mardi soir ses 58e, 59e et 60e buts dans la compétition reine, où il est désormais seul à la 6e place des meilleurs artilleurs de l’histoire de la C1 devant Thomas Müller et à onze réalisations de Raúl.

Allez, encore quatre triplés pour rattraper les records de CR7 et Messi.

Tout ce qui sépare le Real Madrid du Kairat Almaty

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez Marseille-Ajax (4-0)
Revivez Marseille-Ajax (4-0)

Revivez Marseille-Ajax (4-0)

Revivez Marseille-Ajax (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!