Seul Lionel Messi a fait mieux que Kylian Mbappé lors des deux premiers matchs de C1

Il avait des posters de Cristiano Ronaldo dans sa chambre, mais il suit les pas de Lionel Messi.

Triple buteur ce mardi soir lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du petit Poucet du Kaïrat Almaty (0-5), Kylian Mbappé a une nouvelle fois laissé l’empreinte de ses crampons taille 45 en Ligue des champions.

Portant son total de buts dans la compétition à cinq cette saison après un doublé face à l’Olympique de Marseille, l’ancien Parisien fait mieux que n’importe qui lors de ses deux premiers matchs d’une édition de C1… à l’exception de Lionel Messi, annonce Opta. L’Argentin l’avait fait en trois journées lors de la saison 2016-2017 (il était blessé lors de la deuxième) avec deux triplés contre le Celtic et Manchester City.

Le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire dans le viseur

Parlons de triplés, justement : Kyky de Bondy a signé son quatrième depuis son arrivée au Real Madrid et également son quatrième en Ligue des champions. Voilà qui fera plaisir à papa Mbappé, qui a sans doute pu compter que le capitaine des Bleus avait inscrit ce mardi soir ses 58e, 59e et 60e buts dans la compétition reine, où il est désormais seul à la 6e place des meilleurs artilleurs de l’histoire de la C1 devant Thomas Müller et à onze réalisations de Raúl.

Allez, encore quatre triplés pour rattraper les records de CR7 et Messi.

