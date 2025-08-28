Le Real Madrid va jouer un match de Ligue des champions près de la frontière chinoise !

Ceci n’est pas un match de présaison.

Invité surprise de la phase unique de Ligue des champions, le Kaïrat Almaty connaît depuis ce jeudi ses adversaires pour la saison européenne à venir. Second club du Kazakhstan à disputer la prestigieuse coupe aux grandes oreilles un an après le FK Astana, Almaty aura l’occasion d’écrire sans doute la plus belle page de son histoire avec la réception du Real Madrid. Les coéquipiers de Kylian Mbappé auront donc la tâche de se déplacer jusqu’à cette ville du sud-est du Kazakhstan, située à 300 kilomètres seulement de la frontière chinoise, et à 6 500 kilomètres de Madrid.

Le tout dans une ville au climat très différent, où le mercure tombe très souvent dans le négatif en période hivernale. Habitués aux tournées mondiales lors des présaisons, les Merengues seront confrontés à un climat complètement différent, propre aux pays d’Asie centrale. Ce sera en tout cas une occasion pour Almaty de faire une belle vitrine au football kazakh, sans doute jaloux de la qualification de son voisin ouzbek pour le Mondial 2026. En attendant, ce tirage fait la joie des joueurs du Kaïrat, qui ont célébré la nouvelle comme le club de ton bled qui tire une Ligue 1 en Coupe de France.

🚨 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗤𝗨𝗘 : L’ÉMOTION DES JOUEURS DU KAIRAT ALMATY EN APPRENANT QU’ILS JOUERONT LE REAL MADRID ! 🇰🇿🤩🇪🇺 Merci Ligue des Champions. 🍿 pic.twitter.com/RJKXAIjBq1 — BeFootball (@_BeFootball) August 28, 2025

La magie de la Coupe, à toutes les échelles.

