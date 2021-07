Kévin Fortuné marque le millième but de la Gold Cup

THE 1000 GOAL! Kevin Fortune equalized the match with a nice header. It's 1-1 at Toyota Stadium between ????#GoldCup21 #ThisIsOurs pic.twitter.com/eaiCBzjqoh — Gold Cup (@GoldCup) July 18, 2021

AB

Contre mauvaise Fortuné bon cœur.Ce dimanche soir, la Martinique s'est inclinée 2-1 contre Haïti dans son troisième et dernier match de la phase de poule de la Gold Cup. Et avec trois défaites en autant de matchs, les Matininos n'auront pas su performer dans un groupe compliqué composé des États-Unis et du Canada. Cependant, ils pourront repartir un petit lot de consolation par l'intermédiaire de Kévin Fortuné. Le buteur auxerrois a marqué le millième but de cette compétition.Sur un centre de Stéphane Abaul, le numéro 10 martiniquais a trompé la vigilance de Brian Sylvestre. Grâce à lui, la Martinique avait pu égaliser à 1-1 mais un coup-franc de Ricardo Adé a permis à Haïti d'assurer sa victoire.Dans les autres résultats de la nuit, l'autre rencontre du groupe B a vu les États-Unis disposer du Canada grâce à un but dès la vingtième seconde de Shaquell Moore, désormais but le plus rapide dans cette compétition. Ensuite dans le groupe A, le Guatemala et Trinité-et-Tobago se sont quittés bons amis (1-1) tandis que le Mexique a battu le Salvador 1-0. Nous connaissons donc quatre des huit équipes qui verront les quarts de finales. Il s'agit des USA, du Canada, du Mexique et du Salvador.Qui a dit que cela n'intéressait personne ?