Benzema fait gagner le Real de justesse

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Fernández, Varane, Ramos (Rodrygo, 62e), Mendy - Casemiro, Isco (Modrić, 62e), Valverde (Kroos, 62e) - Vázquez, Vinícius (Hazard, 75e), Benzema. Entraîneur : Zinédine Zidane.

Elche (4-4-2) : Badía - Barragán (Cifuentes, 35e), Calvo, Verdú, Mojica - Guti (González, 87e), Marcone, Chaves (Josema, 87e), Morente (Josan, 75e) - Carillo, Boyé (Mfulu, 75e). Entraîneur : Fran Escribá.

Chaque grande équipe possède son joueur-clé.Ce joueur capable de vous débloquer une situation grâce à son talent, sa qualité. Au Real Madrid, cet homme s'appelle indéniablement Karim Benzema. Le Français a encore sauvé les miches de son équipe, empêtrée dans le piège tendu par Elche, avec un but aussi libérateur que somptueux dans le temps additionnel. Pourtant, le plan d'Elche pour repartir de Madrid avec au moins un point a parfaitement fonctionné pendant 90 minutes. Un bloc bas pour mettre à mal les rares offensives madrilènes, des contre-attaques pour créer l'exploit et un brin de réussite sur le coup de casque de son défenseur CalvoEn face, lesse sont longtemps cassé les dents sur la défense des(34, 45, 49, 69). Jusqu'à l'égalisation de la tête de... Benzema, déjà, pour permettre au Real de reprendre espoir. Et alors que les joueurs de la Maison-Blanche ne semblaient pas trouver la solution sur une fin de match à sens unique (78, 83, 89), la lumière est donc une fois de plus venue de Benzema. Dont les quatorzième et quinzième buts de la saison permettent au Real Madrid de repasser provisoirement devant Barcelone, et de revenir à cinq longueurs de l'Atlético de Madrid.Un joli cadeau pour Ramos et Hazard, qui effectuaient leur grand retour.