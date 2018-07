Kalidou Koulibaly : « On est capables du meilleur comme du pire »

Défenseur central du Sénégal et pilier du Napoli, Kalidou Koulibaly parle de la sélection sénégalaise, de la Coupe du monde et de son parcours.

« Certains joueurs de couleur sont déjà dans les meilleurs clubs, et j’espère bientôt en faire partie. »

« Dans son bureau, je lui dit que je suis prêt à rester en National pour remonter en Ligue 2, parce que je me dois de rendre quelque chose à mon club formateur. Derrière, il me nomme capitaine. »

« Je me souviens d’une fois où on a passé trois heures dans un couloir, Khadim N’Diaye m’a raconté les lions, le passé de la sélection, les joueurs qu’il a connus. Il m’a fait comprendre ce qu’était le football sénégalais. »

« Tu peux comparer Sadio Mané et El Hadji Diouf, mais c’est vraiment Docteur Jekyll et Mister Hyde. »

Propos recueillis par Christophe Gleizes, à Naples

Faire partie du top 5 mondial à mon poste, c’est un des objectifs que je me donne. Je suis conscient qu’il reste du travail, que rien n’est fait. Aujourd’hui, les gens parlent de moi, car ils voient les bénéfices de mon travail, mais pour moi ce n’est pas fini. Je veux encore grandir. Devenir meilleur.Je commence à marquer des buts. Pour un défenseur, c’est le plus dur. J'en ai mis cinq cette année, j’ai vraiment franchi un palier à ce niveau. L’année prochaine, on va viser plus.J’aime bien regarder les vidéos des matchs, pour voir les erreurs que j’ai commises. Voir ce que j’ai fait de bien, mais surtout ce que j’ai fait de mal, analyser les erreurs pour ne pas les refaire dans le futur. Ici, le coach et son staff sont très méticuleux, ils m’aident beaucoup sur ce point.Ça, je ne sais pas. Chacun choisit les joueurs qu'il veut. Tu ne vas pas forcer les clubs à prendre un jouer à cause de sa couleur de peau. Moi, j’essaie simplement d’être irréprochable sur et en dehors du terrain, et après je laisse les dirigeants faire leur choix. Certains joueurs de couleur sont déjà dans les meilleurs clubs, et j’espère bientôt en faire partie. J’aurai peut-être d’autres pensées après ma carrière, mais pour l’instant, je préfère utiliser mon joker.Oui, grâce à Olivier Perrin, qui travaille maintenant à Génération Foot, au Sénégal. C’est lui qui m’a découvert à 13 ans. Quand j’ai quitté Metz, pour moi, c’était lui qui avait choisi de ne pas me garder. Dans ma tête, c’était lui le coupable, alors qu’il n'était pas le seul. Derrière, il est venu me chercher pour me dire qu’il voulait que je revienne. Je m’en souviens, il est venu à la maison, on avait mangé sénégalais, du Tiep Bou Dienn. C’est un coach qui me connaît très bien. Quand j’en ai besoin, je l’appelle tout le temps. Je ferais tout pour lui comme lui ferait tout pour moi.Indéniablement la victoire en Gambardella. Je jouais avec tous mes potes, Yeni Ngbakoto, Bouna Sarr, Gaetan Bussman... Tous ceux de ma génération. Après les premiers tours, on joue contre Saint-Étienne chez eux. Un match très difficile, contre Faouzi Ghoulam je m’en souviens, on a gagné aux tirs au but. Pas mal. Derrière arrive Lyon. C’étaient les stars, Yanis Tafer, Clément Grenier, Enzo Reale, les cracks de l’année 1991, tout le monde les connaissait. On les tape à la maison. À ce moment, on s’est dit qu’on pouvait aller au bout. On a battu le Sochaux de Bakambu en finale aux tirs au but grâce à notre gardien Anthony M’Fa Mezui qui a fait des gros arrêts. À l’époque, on était tous fous, on avait du mal à réaliser.C’était plus compliqué que ça. Quand on est descendus, Dominique Bijotat a été remplacé par Albert Cartier.Dans son bureau, je lui dit que je suis prêt à rester en National pour remonter en Ligue 2, parce que je me dois de rendre quelque chose à mon club formateur. Derrière, il me nomme capitaine. Devant Gregory Proment qui revenait au club. Greg, moi, je le kiffais, quand j’étais au centre de préformation, c’était lui le capitaine. J’avais gardé cette image de lui. Il était trop fort. Premier repas : j’étais censé décider quand on se levait et quand on partait, tous ensemble. «» , je lui dis. «» Et moi : «» On a eu une petite discussion en tête à tête pour arranger la situation et se projeter dans la saison. C’était un gars super humble. Mais le lendemain, les dirigeants me disent : «» Moi, je ne m’y attendais pas du tout, mais j’ai dit ok, pour le bien du club. Trois jours après, j’étais à Genk.C’était presque comme si j’étais à la maison. Pour mon premier match, j’ai joué avec Kara directement. Dans le groupe, je connaissais déjà Diafra Sakho, Sadio Mané, Fallou Diagne de Metz, Kouyaté – on se voyait quand il était à Anderlecht. Khadim N’Diaye aussi m’a très bien accueilli.C’était contre l’Algérie, pour nous faire gagner du temps. Un beau geste technique.C’est un titre mérité.Khadim, le grand Khadim. Il est gardien en Guinée, à l’Horoya FC. Khadim le fou on l’appelle, mais c’est quelqu’un de très intelligent et de très important pour la sélection. C’est l’un des plus anciens, il est dans le groupe depuis 2010. Je le kiffe. Je l’ai souvent au téléphone, au moins une fois par semaine. C’est le meilleur, toujours des anecdotes, toujours des histoires à raconter. En sélection, il vient souvent dans ma chambre pour embêter Lamine Gassama. Je me souviens d’une fois où on a passé trois heures dans un couloir, il m’a raconté les lions, le passé de la sélection, les joueurs qu’il a connus. Il m’a fait comprendre ce qu’était le football sénégalais et la Ligue des champions africaine.Il a raison. On est capables du meilleur comme du pire. Il faut avoir confiance en soi, mais pas trop. Le Sénégal est connu pour son humilité, c’est dans nos racines, dans notre sang, donc ça il faut qu’on le garde. Dieu seul sait le destin qu’on aura. Travailler, travailler, travailler.Je respecte tout le monde, mais je n’ai peur de personne. Si tu te concentres trop sur un joueur, c’est peut-être l’autre qui va marquer. J’étudie l’équipe adverse en entier et je fais tout pour que personne ne marque.Et quand on a le ballon, on essaie de bien construire et de trouver vite les attaquants. Et puis on a Sadio. Il est aujourd’hui dans un grand club, il a joué et marqué en finale de la Champions, c'est déjà énorme.Ce sont deux gars aux caractères totalement différents. El Hadji, tout le monde le connaît. Sadio est plus introverti, plus timide, mais c’est un leader technique comme Diouf à son époque. Tu peux les comparer, mais c’est vraiment Docteur Jekyll et Mister Hyde. J’espère que Sadio aura le Ballon d’or africain après la Coupe du monde, car lui aussi, il le mérite.