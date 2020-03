« Jusqu’au dernier moment, on se disait que ça allait être annulé »

Pendant que la majorité des championnats d'Europe et du globe se voyaient suspendre la semaine passée, à commencer par les quatre divisions professionnelles britanniques, la National League (D5) a continué de tourner outre-Manche avec six matchs sur douze maintenus. Quelques Français étaient de la partie et racontent cette drôle de période.

Jean-Yves Koue Niaté

« Peut-être qu'ils attendent de trouver un cas dans notre ligue pour suspendre le championnat... »

« J'espère qu'ils vont suspendre la ligue en attendant de voir comment traiter ce virus. Il n'y a pas de raison qu'ils suspendent les quatre ligues pro et qu'ils nous laissent jouer des matchs comme si de rien n'était. »

Nassim L’Ghoul

« Il y avait 1300 personnes en tribune je crois. Je vois aux informations que tout est fermé en France, ici c’est encore ouvert, je pense qu’on n’est pas encore conscient. »

Yannis Drais

« Ce n’était pas différent d’un autre match. On sort un peu moins, on fait attention à où l'on met nos mains etc. À part ça, peu de choses ont changé. »

« J’étais surpris par leur décision, mais ils vont normalement suspendre notre championnat. La plupart des ligues en Angleterre sont suspendues. Le truc c’est qu’on a des gros stades dans notre championnat, beaucoup de monde vient voir nos matchs, quasiment plus que dans certains stades de League Two, les clubs paient aussi parfois mieux qu'en League Two, donc je pense que c'est aussi le côté financier qui a fait qu'ils ont laissé le championnat se dérouler.Je pense qu'il y avait à peu près 2000 personnes, quasiment pareil que d'habitude. On perd 1-0 sur un penalty. Il n’y a eu aucun contact avant le match, même avec les arbitres. Mais bon il y a toujours des contacts dans le match, donc ça n'est pas logique. Peut-être qu'ils attendent de trouver un cas dans notre ligue pour suspendre le championnat... Il y a certaines équipes qui n'ont pas joué, par exemple Boreham Wood a un partenariat avec Arsenal, donc avec le cas Arteta... Nous, nous avons un partenariat avec Chelsea, leur réserve joue sur notre terrain, avec Hudson-Odoi c'est à peu près la même chose donc je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas suspendu notre match. En Angleterre ce n'est pas comme en France ou en Italie, les gens sont méfiants mais ce n'est pas la panique, c'est plus de la prévention.Même si tu ne peux plus trouver de gel hydro-alcoolique. Cette semaine, on s'est entraîné normalement, on parle un peu du virus, on se pose des questions, mais sinon c'est normal. Dans ma ville il y a une salle de gym où on avait l'habitude d'aller avec certains joueurs, apparemment quelqu'un de là-bas a eu le virus donc ça a fermé. Il n'y a pas de consigne de confinement ou de quarantaine, du moins pas encore. On pensait qu'on ne jouerait même pas ce week-end, mais du coup on pense que ça a été notre dernier match. Certains joueurs se plaignent, disent que ce n'est pas normal. On pense à notre santé aussi. Tous ces matchs reportés ? Les conditions étaient bonnes hier, donc je pense que ce sont les clubs qui ont décidé de ne pas jouer. On suit ce qui se passe en France, en Italie... Un de mes meilleurs potes, Eddy Gnahoré, a signé dans la ville où a démarré le virus (Wuhan), apparemment ils rentrent en Chine car ça s'est calmé. J'espère qu'ils vont suspendre la ligue en attendant de voir comment traiter ce virus. Il n'y a pas de raison qu'ils suspendent les quatre ligues pro et qu'ils nous laissent jouer des matchs comme si de rien n'était. Notre coach nous a dit "off" pour ce lundi alors qu'on devait avoir entraînement, on sera tenu au courant dans la semaine. »« Mentalement, on n’était pas prêts, c’était comme si on jouait un match amical. Jusqu’au dernier moment, on se disait que ça allait être annulé. Ça me paraissait bizarre, mais on était obligés. On pouvait prendre une décision collective avec tous les joueurs pour ne pas jouer, mais on n’a pas voulu se mettre contre le club. Personnellement j’aime jouer, mais en vérité la majorité des joueurs ne voulait pas jouer.Il y avait 1300 personnes en tribune je crois. Je vois aux informations que tout est fermé en France, ici c’est encore ouvert, je pense qu’on n’est pas encore conscient. Le président lui, il est encore sûr qu’on peut encore jouer deux-trois matchs de plus, mais avec le coach et le staff on pense tous que c’était notre dernier. On est censé avoir match mardi. Je pense qu’on va juste jouer ceux à domicile parce que le président est vraiment déterminé et si lui veut jouer, on doit jouer. On s’est entraîné normalement cette semaine, mais c’était bizarre : on devait se laver les mains toutes les deux secondes, ne pas se toucher… Normalement on avait entraînement ce dimanche mais il a été annulé. Pour l’instant on vit normalement, je vais à la muscu… C’est calme où je suis, après je pense que ce n’est pas pareil dans Londres même. Il y a plus de peur en France qu’en Angleterre, ici on n’est pas encore conscient. »« Je pensais aussi que ce serait annulé, on a appris vendredi après-midi que le match serait joué. C’était un peu bizarre, sachant que pas mal d’équipes n’ont pas joué et ne se sont même pas entraînées je crois. La préparation du match n’était pas pareille.On discute de tout ça entre nous, on se demande si des joueurs de l’équipe adverse ont le virus… Les précautions qu’ils prennent en avant-match (on ne se serre pas la main), je ne pense pas que ça serve à grand-chose, pendant le match ça reste pareil, ce n’était pas différent d’un autre. On sort un peu moins, on fait attention à où l'on met nos mains etc. À part ça peu de choses ont changé. On n’a pas d’entraînement ce lundi, ils vont se réunir avec les gens de la FA pour voir ce qu’ils décident de faire pour notre ligue. Dans d’autres équipes, il y a des joueurs qui refusent de jouer. Nous, on n’a pas eu cette discussion. Mon petit frère joue en CFA en France, il m’a dit qu’ils n’avaient même plus entraînement, je pense que ça va être compliqué pour moi de rentrer. Ici on est moins en état d’alerte qu’en France, il n’y a pas d’affolement. »