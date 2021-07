JO : Les USA et le Royaume-Uni assurent

Les résultats :

HB

Des buts en veux-tu en voilà. Si la première vague de match du matin a été généreuse en buts , la seconde n’est pas en reste. D'abord, le gros morceau du jour : Pays-Bas-Brésil. Après avoir déculotté la Zambie, les vice-championnes du monde néerlandaises ont encore offert un beau spectacle. Après l’ouverture du score de l’inévitable Vivianne Miedema sur un but que Dennis Bergkamp n'aurait pas renié, Debinha a ensuite remis le Brésil à niveau. La suite, c’est un chassé-croisé qui a abouti à un joli match nul (3-3). Marta et Ludmila l’ont mises au fond pour la, tandis que Miedema s’est offert un doublé et que Dominique Janssen a conclu ce festival de buts. Les Pays-Bas et le Brésil assurent déjà leur qualification pour les quarts dans ce groupe F.Dans le groupe G, les USA se sont bien remis en selle après la débâcle suédoise. Megan Rapinoe et ses partenaires se sont défoulées sur la Nouvelle-Zélande (6-1) avec une Rose Lavelle qui a ouvert le bal avant d’être imitée par Lindsey Horan, Christen Press et Alex Morgan. Les malheureuses Abby Erceg et Catherine Bott ont également offert un but aux USA.devront valider leur billet pour les quarts lors de l’ultime match du groupe contre l’Australie, qui compte également trois points.Le match le moins spectaculaire - ou le plus équilibré -, quant à lui, a eu lieu entre le Royaume-Uni et le Japon. Les Britanniques ne sont pas tombées dans le piège des locaux, en s’imposant (1-0) via Ellen White à la 74minute. Grâce à cette victoire, les Britanniques s’assurent déjà une place en quarts avec six point au compteur. Ce n’est néanmoins pas la même limonade pour les Nippones, qui devront jouer sans le frein à main contre le Chili pour espérer voir le tour suivant.31 buts en six matchs, mais ce n’est pas de la Bundesliga.