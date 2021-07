JO : le Japon surprend le Mexique, l'Espagne, la Corée du Sud et l'Allemagne s'imposent

AB

Des buts, des buts, et toujours des buts aux JO.Après le 0-0 contre l'Égypte, l'Espagne a encore montré des signes de fatigue ce dimanche. Laa dû attendre la 80minute pour venir à bout de l'Australie (1-0) grâce une tête de Mikel Oyarzabal, plus en réussite que face à l'Italie en demi-finale de l'Euro 2020.Le résultat le plus surprenant vient de l'autre rencontre du groupe des Bleus. Les deux pépites du Japon, Takefusa Kubo et Ritsu Doan, ont surpris d'entrée de jeu les Mexicains avec chacun un but dans les quinze premières minutes du match.s'est ensuite compliqué la tâche avec l'expulsion de Johan Vasquez (68), avant de revenir trop tardivement dans la partie sur un pion de Roberto Alvarado. Score final : 2-1 pour les Japonais, et la promesse d'un suspense total pour la dernière journée, aucune équipe n'étant encore qualifiée pour les quarts de finale.Pour le carton de la journée, il fallait se poser devant Corée du Sud-Roumanie. Les Coréens ont sereinement étrillé les Roumains (4-0), avec notamment un doublé du joueur de Valence Kang-in Lee. Comme le Mexique, la Roumanie a également terminé la partie à dix après la sortie prématurée de Ion Gheorghe. Les quatre équipes du groupe B comptent trois points et peuvent donc toutes espérer sortir de cette poule.Un carton rouge, aussi, pour l'Allemagne avec l'expulsion d'Amos Pieper contre l'Arabie saoudite. Sans incidence, cette fois, les Faucons ayant craqué à la 75minute sur un but de Felix Ohis Uduokhai. Avant cela, les Saoudiens avaient pourtant réussi à recoller deux fois au score après les pions d'Amiri et d'Ache pour des Allemands relancés dans la course aux quarts de finale.