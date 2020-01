Je suis Dembi

Fred Dembi va manquer le grand rendez-vous du FC Rouen en Coupe de France face au SCO Angers. Et c'est insupportable que cela ne dérange personne chez les clubs français.

C'est le Barça ou quoi ? Un but magnifique et Rouen prend les devants #FCRFCM #CDF pic.twitter.com/WeGHseXWFr — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 6, 2020

Soutenu par Thauvin et Ben Yedder

en espérant que le bon sens l'emporte... @DembiFred https://t.co/oyLBTXzFHq — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) January 14, 2020

Par Florian Lefèvre

On ne trouve pas de sauce Panzani ni de canettes de 8.6 à l'adresse du 87 Boulevard de Grenelle - Paris XV, mais cela n’empêche pas la Fédération française de football d’être tenue par des épiciers.Rappel des faits. Le 6 janvier dernier, le FC Rouen met une volée 3-0 au FC Metz , au stade Diochon, en 32de finale de la Coupe de France. Une-deux, changement d'aile, finition en finesse, le premier but rouennais est signé Fred Dembi. Son petit piqué retombe délicatement au fond des ficelles. Le geste, en plus d’être magnifique, est suivi d'un hommage de l'attaquant à son ami, Nathaël Julan, décédé trois jours auparavant dans un accident de voiture . Dembi dira après le match que son ancien coéquipier au HAC «» .En célébrant son but, le buteur rouennais a retiré son maillot du FCR pour dévoiler un maillot floqué Julan de l’En Avant de Guingamp. À ce moment-là, l’arbitre Gaël Angoula sort le carton jaune avec regret, en disant à Dembi : «» Originaire du Havre comme Julan, Angoula préconisera dans son rapport d’après-match d’annuler la suspension.Accompagné du président du FC Rouen, Fabrice Tardy, Dembi avait rendez-vous ce vendredi 17 janvier au siège de la FFF pour plaider sa cause : faire annuler un carton jaune synonyme de suspension en 16de finale de Coupe de face au SCO Angers, l’événement de la saison pour le FCR . Et le verdict est tombé à 15h : la commission supérieure d’appel de la FFF a confirmé la décision prise en première instance de suspendre Fred Dembi dimanche. Apparemment, le bon sens pèse moins lourd que le lobby des sponsors maillots (puisqu'on vit une époque où les sponsors maillots ont réussi à faire sanctionner d'un carton les joueurs qui retirent leur maillot).C’est triste pour Dembi et son équipe, qui perd son vice-capitaine. Mais, surtout, cela en dit long sur l'état du football français. Qui s’est positionné derrière l’attaquant du FCR ? Des internationaux comme Florian Thauvin et Wissam Ben Yedder ont posté leur tweet de soutien. Ce n’est pas rien vu leur aura médiatique. Noël Le Graët, lui, a eu assez d'opportunisme pour dire qu'il «» , mais pas assez de courage pour en dire plus ( «» ).Mais où sont les présidents de clubs ? Pourquoi le SCO Angers ne s’est pas prononcé publiquement en faveur de l’annulation du carton jaune adressé à Dembi ? Le club du Maine-et-Loire avait l’occasion de faire un geste élégant en claquant un communiqué et aurait pu ressortir grandi de cette histoire. Au lieu de ça, silence radio.Tout Fred Dembi qu’il est, en étant sur le terrain, l'attaquant rouennais n’aurait rien changé au fait que le SCO est intrinsèquement supérieur à son adversaire. Il y a trois divisions d’écart entre Angers et Rouen. Si les dirigeants angevins craignaient tellement Dembi, il leur suffisait de l’acheter au mercato !Imaginons que le meilleur buteur du SCO soit suspendu face au PSG pour la même raison et dans le même contexte. Que se passerait-il ? Les dirigeants angevins seraient les premiers à chouiner dans les médias. En fait, la mentalité des clubs français se résume à «» . Justement, l’OGC Nice est concernée par une autre décision qui manque profondément d’humanité. Voilà leur communiqué intitulé « Le père Noël est-il une ordure ? » publié ce jeudi :Un communiqué à la fois drôle et corrosif, qui met le doigt sur une aberration. On aurait aimé lire la même chose concernant la suspension de Fred Dembi de la part de tous les clubs de Ligue 1. Parce que les syndicats de la SNCF n’ont pas le monopole de la convergence des luttes ni des utopies, on rêve de voir ce week-end tous les joueurs qui disputeront les 16de finale de la Coupe de France entrer sur le terrain sans maillot. Parce que le foot appartient aux footballeurs et pas aux épiciers.