Je rame, Thuram, ils gagnent

Drôle de soirée que celle vécue hier par Marcus Thuram, 21 ans. Des trois pénaltys obtenus par Guingamp pour éliminer le PSG en quarts de finale de Coupe de la Ligue, il aura été l'un des acteurs. En loupant le premier, en délaissant le deuxième, puis en marquant le troisième alors que le rideau était sur le point de tomber. Circus Marcus.

« Il s'est passé quelque chose d'anormal »

Par Théo Denmat, au Parc des Princes

C’est à croire qu’il avait volontairement fait trainer sa douche. Après un match, au Parc des Princes comme ailleurs, les journalistes prennent un ascenseur les amenant des tribunes latérales aux coursives souterraines du stade. Là, il faut serpenter. Louvoyer entre les vigiles, montrer patte blanche aux propriétaires des lieux, les plus curieux s’arrêtant un instant à la vue du profil de Nicolas Sarkozy se détachant au bout d’un couloir, puis faire un choix. À gauche, la salle de conférence de presse ouatée du PSG, à la lumière douce et aux sièges rouges et blancs.Jocelyn Gourvennec y précédera Thomas Tuchel dans quelques minutes, comme toujours. Les invités d’abord. Et puis à droite, la zone mixte, sorte de grand S où les joueurs viennent délivrer leurs premières réactions d’après-match, quartier autrement plus agité. Aller à l’un prive généralement de l’autre, sauf lorsque, de temps en temps, un trainard attend minuit pour se pointer devant les caméras. Ce gamin aux yeux doux, visiblement peu pressé de remonter dans le bus, s’appelait hier Marcus Thuram. Et là, drôle de ballet.On pourrait jurer qu’il avait rarement vu tel accueil : ruche bourdonnante de plaisir à la vue de celui qui avait marqué le penalty de la gagne, la presse fond sur lui, les bras se tendent, les micros aussi, le bruit métallique des « Rec » qui s’enclenchent précédant ceux de ses premiers éclats de voix. Plus grave que celle du papa. Thuram, dans ce zigzag médiatique, s’est arrêté quatre fois pour répondre à des questions. C’est au moins deux fois plus que tous ceux qui l’ont précédé, de Lucas Deaux à Marco Verratti. À la presse télévisuelle française, il a raconté que Neymar est venu lui parler alors qu’il hésitait encore à prendre pour lui le pénalty de la victoire, à la 92minute. Une demi-heure plus tôt, à la 61, il avait loupé celui de l’ouverture du score. Il sourit : «» Dans la foulée, une équipe de télévision brésilienne l’accoste. «» Réponse du gamin, accent impeccable : «» La vanne a fait marrer les intéressés.Ce serait hors de propos que de dire que le Thuram d’hier est devenu hier un grand joueur. Qu’il ait fait preuve de personnalité, en revanche, ça oui. Qu’il soit un gamin pétri de talent presque capable de s’émanciper du nom du père, pareillement, on le savait déjà. Il n’en reste pas moins que ses deux faits d’armes de la soirée résident en deux pénaltys et rien d’autre, la prestation du bonhomme ayant été vidée de tout son suc par la tactique du soir de Jocelyn Gourvennec, lui-même comme sonné en conférence de presse. Heureusement, il a précisé à son auditoire qu’il était «» . Après quelques minutes de discussion, les témoins de la scène commençaient à en douter. «, a-t-il avoué.» Et d’enchaîner : «» À commencer par ça : en première période, le PSG n’a cadré aucune frappe.Il parait que Thuram n’avait jamais loupé de pénalty dans sa jeune carrière. Il parait aussi qu’il a «» , enfin ça c’est ce qu’il affirme. Il parait, enfin, qu’il fallait bien que «» , évoquant-là les 44 matchs consécutifs de Coupe remportés par le PSG depuis une défaite 2-1 à Montpellier en janvier 2014, pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Drôle de soirée, décidément. Éric Rabésandratana, habitué du Parc, en a soupiré d’incompréhension à plusieurs reprises, macaron caramel au beurre salé entre les doigts : «Comble, le prédateur du soir portait hier une casquette avec un imprimé tigre. Thuram arrive au bout du S, voilà dix minutes qu’il est là. C’est long. On annonce : «» , plus personne ne viendra. La dernière fois que le PSG avait été éliminé d’une coupe nationale, c’est l'EAG qui avait soulevé le trophée. «» , comme l’a nommée Gourvennec une poignée de minutes plus tôt. Alors là, au moment de partir, on ne sait pas si c’est à cause de sa douche à rallonge ou non, mais il flotte décidément une chouette odeur dans le sillage de Marcus Thuram.