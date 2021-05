Jardim : « Je suis prêt pour revenir au foot »

FG

Le Jardim botanique prêt à produire de nouvelles fleurs.Cela fait presque un an et demi que Leonardo Jardim n’a plus foulé une pelouse de football, après avoir été remercié une deuxième fois par l’AS Monaco en décembre 2019 . Mais aujourd’hui, le technicien souhaite revenir sur le devant de la scène., dévoile dans un entretien à L’Équipe celui qui est resté sur le Rocher depuis son limogeage et racontait d'ailleurs à So Foot avoir refusé Flamengo l'été dernier . Et si cette offre alléchante n’est finalement jamais arrivée, Jardim continue de penser qu’il peut trouver, malgré la tendance des gros clubs à investir surPersonne pour relancer le denier coach ayant devancé le PSG en Ligue 1 ?