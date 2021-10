Infantino encourage l'organisation de la Coupe du monde entre plusieurs pays

Watch the post-FIFA Council meeting press conference live? https://t.co/l6TIstUnf3 pic.twitter.com/RDE8nc6Kbs — FIFA Media (@fifamedia) October 20, 2021

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après tout, l'Euro 2020 a si bien fonctionné.La Coupe du Monde est un sujet brûlant, et Gianni Infantino prend visiblement un malin plaisir à verser de l'essence dessus. A la suite du conseil réuni pour discuter d'une compétition bisannuelle ce mercredi, le président de la FIFA a proposé plusieurs idées pour que tout le monde puisse s'y retrouver financièrement. Parmi elles, que les Mondiaux s'organisent dans plusieurs pays limitrophes, en prenant l'exemple d'une candidature du Royaume-Uni et de l'Irlande pour 2030.[en comptant l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, NDLR],, a-t-il présenté.Et comme le rapporte L'Équipe , Infantino n'en est pas à une idée révolutionnaire près. Le Suisse serait ainsi séduit par l'idée du secrétaire général de la Fédération portugaise, Tiago Craveiro, d'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans, à laquelle les équipes ne peuvent pas participer deux fois de suite et ce, afin d'avoir plus de diversité parmi les concurrents. Une autre réunion aura lieu à la FIFA le 20 décembre pour en discuter plus profondément.Comme quoi enchaîner un match à Bakou puis à Stockholm n'est finalement pas la pire des idées.