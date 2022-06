Il dîne avec une poupée gonflable au restaurant après avoir fini dernier d’une Fantasy Football League

A LAD was forced to take a blow-up sex doll on a date after finishing bottom of his Fantasy Football league pic.twitter.com/Jsmc73KUm6 — SPORTbible (@sportbible) June 21, 2022

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il ne s’est pas dégonflé.En Angleterre, un fan de football s’est distingué d’une étonnante manière. Après avoir terminé à la dernière place d’une Fantasy Football League entre amis, il n’a pu s’en sortir indemne. Il a reçu un gage de la part des autres membres de la ligue : aller dîner au restaurant avec une poupée gonflable. Arrivé seul et bien habillé, il s’est assis, avant d’aller aux toilettes et de gonfler la dénommée Shelley.Le date a alors pu commencer, sous le regard de ses amis complétement hilares, quelques tables plus loin. Ils ont pu filmer tout le repas, ce qui permet de se délecter de cette scène. Il a joué le jeu à fond, lui commandant une bière et l’embrassant vigoureusement. Il a également mimé une dispute de couple où il a viré la poupée du restaurant… avant de demander à un passant de s’occuper d’elle. Mais cela a été de trop pour le restaurant qui a décidé de dégonfler la pauvre Shelley… Mais le pari a été tenu avec brio.Une poupée de Ciaran Clark, une poupée de Son.