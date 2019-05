Hazard, le fabuleux départ

Auteur d'un doublé en plus d'une passe décisive et d'une prestation qui a déstabilisé Arsenal, Eden Hazard a réussi sa finale et s'en va sur un trophée. Une belle façon de dire au revoir à Chelsea, qui peut remercier en retour celui qui devrait maintenant prendre la direction du Real Madrid.

Un bébé au développement précoce

Un au revoir sans aucune tare

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En 2012-2013, Eden Hazard réalise sa première saison avec Chelsea et a alors encore tout a prouver. Pour ses débuts, la recrue venant de Lille termine son exercice avec un joli bilan de treize buts et vingt. Pas mal du tout. Surtout, il dépucèle son palmarès avec lesen remportant la Ligue Europa. Pas mal non plus, même s'il ne fait pas partie du groupe pour la finale en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.Sept ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. Pas sa capacité à se montrer décisif, non, ni à gagner des trophées. Mais le Belge a désormais des envies d'ailleurs, va à coup sûr s'en aller rejoindre les rangs du grand Real Madrid et a énormément gagné en maturité. Le palmarès, lui, a encore gagné en volume et les titularisions lors des ultimes batailles sont indispensables pour que la coupe soit levée par son capitaine : après deux Premier League (2015 et 2017), une League Cup (2015) et une FA Cup (2018), le Diable Rouge vient de s'adjuger une deuxième C3. La boucle est bouclée, le petit prince peut s'en aller., déclarait Hazard avant la finale contre Arsenal en conférence de presse.» Mais pas le choix : s'il voulait quitter Londres avec les honneurs, le «» , qui souhaitait «» pour son possible «» , devait tenir son rang et prouver qu'il avait progressé. Qu'il avait évolué. Qu'il avait atteint la forme parfaite, tel Cell ayant ingurgité les deux cyborgs qu'il désirait. Non, son incroyable session championnat achevée avec quinze passes décisives et seize buts - son meilleur total en Grande-Bretagne - ne suffisait pas.Alors, l'ancien de Ligue 1 a tenu son rang. Après une première période délicate où personne n'avait visiblement envie de bien jouer au football, la pépite s'est réveillée en même temps que son équipe. Bien aidé il est vrai par un Giroud par ailleurs auteur de l'ouverture du score, Eden a parfaitement servi Pedro pour le but du break. Puis, il a profité du penalty obtenu par le Français pour mettre le troisième. Ensuite, il a réduit les espoirs desà néant sur un caviar du champion du monde juste après la réduction de la marque adverse. Le tout, en l'espace de douze minutes chrono. Plutôt complet, comme rendement. Si on prend la partie dans son intégralité, le Monsieur a également représenté celui qui a le plus frappé parmi les siens (trois tirs, à égalité avec Giroud), celui qui a le plus éliminé (cinq dribbles) et celui qui a le plus touché la quille (80 ballons)., n'a pas caché Hazard pour BT Sport après la mission remplie.Les supporters qui ont eu le courage de se rendre à Bakou ont en tout cas accepté l'idée, et remercié l'idole quand celui-ci est sorti sous une ovation à la 89minute. Chelsea a dévoloppé l'homme qu'il est aujourd'hui, lui a porté lescomme il le devait et l'histoire commune a été aussi belle que sa fin. Il est désormais temps pour le futurde viser encore plus haut, de découvrir autre chose pour aller chercher le seul titre qu'il n'a pas glané en portant le maillot bleu : la Ligue des Champions. Et de devenir meilleur, encore.