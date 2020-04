Hans-Dieter Flick : « Il va falloir s'habituer aux stades vides »

QC

Plus besoin de CRS devant les stades selon Flick. Tout juste prolongé par le Bayern jusqu'en 2023 , Hans-Dieter Flick a donné une visioconférence de presse ce mardi. Inévitablement questionné sur la pandémie de Covid-19 et son impact sur le foot, le coach bavarois a estimé que jouer dans des stades vides est «» .Alors que le club a repris l'entraînement cette semaine via des séances adaptées avec très peu de joueurs, Hansi Flick s'est aussi dit «» face à la crise. En Allemagne, les clubs espèrent encore avoir l'accord du gouvernement et de la Ligue pour que le championnat puisse reprendre début mai et se finir avant le 30 juin.Ce virus aura même réussi à vider les stades allemands, habituellement les plus remplis d'Europe.